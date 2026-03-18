Cum verifici dacă ai asigurarea obligatorie a locuinței valabilă. Ai nevoie doar de două date

Pentru orice proprietar, verificarea asigurării obligatorii a locuinței este un demers important, care poate fi făcut rapid și fără efort. În câteva minute, poți afla dacă polița PAD este încă valabilă și dacă locuința ta beneficiază de protecție în fața unor riscuri majore.

Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub denumirea de poliță PAD, este impusă prin lege tuturor proprietarilor din România. Aceasta oferă o protecție de bază în cazul unor dezastre naturale precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren. Sistemul este administrat de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, instituția care gestionează aceste polițe la nivel național.

Despăgubirile diferă în funcție de tipul construcției și pot ajunge până la 10.000 sau 20.000 de euro. Deși această sumă nu acoperă integral costurile unei eventuale reconstrucții, ea oferă un sprijin financiar important în situații critice.

Cum se face verificarea poliței

Verificarea poliței se poate face online, fără a fi nevoie de deplasare. Tot ce trebuie să faci este să accesezi platforma oficială PAID sau site-ul asiguratorului și să cauți secțiunea dedicată verificării polițelor. Introducând date precum CNP-ul, seria și numărul poliței sau adresa imobilului, vei putea vedea rapid dacă asigurarea este activă, când expiră și ce sumă este acoperită.

Totuși, această poliță acoperă doar un număr limitat de riscuri. Pentru o protecție completă, este recomandată și o asigurare facultativă, care poate include incendii, furturi, avarii sau daune produse altor persoane. Combinarea celor două tipuri de asigurări oferă atât respectarea obligațiilor legale, cât și o siguranță mai mare în viața de zi cu zi.

Pe lângă verificarea valabilității, este important să fii atent și la momentul reînnoirii poliței, pentru a evita perioadele în care locuința rămâne neasigurată. Mulți proprietari uită să prelungească asigurarea la timp, ceea ce îi poate expune unor riscuri financiare serioase în cazul unui eveniment neprevăzut. De aceea, este recomandat să îți setezi notificări sau să verifici periodic situația poliței, astfel încât protecția să fie continuă și fără întreruperi.

