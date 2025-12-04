Acasă » Exclusiv » Cunoscuta actriță de la noi și-a vândut casa, acum stă în chirie: ”N-am mai avut niciun venit” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 04/12/2025 | 07:00
S-a retras din agitația Bucureștiului și, când nu are filmări sau alte angajamente profesionale, trăiește în mijlocul naturii lângă Vâlcea, loc pe care îl numește “raiul pe pământ”. Maria Buză a povestit, pentru CANCAN.RO, despre decizia radicală care i-a schimbat viața în bine. Ea ne-a vorbit și despre experiența trăită pe platourile de filmare ale serialului Groapa, difuzat pe Voyo, unde o interpretează pe Zina, o femeie care conduce lumea bărbaților, dar se închină înainte de fiecare pas.

Maria Buză este cu zâmbetul pe buze și relaxarea de pe chipul ei se datorează și vieții liniștite pe care o are în apropiere de Vâlcea, unde ea și soțul și-au investit finanțele și și-au amenajat locul după bunul plac. Pandemia le-a dat viața peste cap și i-a obligat să își dea un reset, ceea ce s-a dovedit benefic vieții de familie. Nici latură profesională nu a avut de suferit, artista onorându-și contractele atât în ceea ce privește teatrul, muzica sau televiziunea. De asemenea, Maria Buză se regăsește printre invitații de seamă de la Protevelion 2026, spectacolul maraton de la cumpăna dintre ani, prezentat de Pavel Bartoș și Raluka.

Maria Buză: “Pentru mine asta chiar a fost o provocare”

CANCAN.RO: Care au fost provocările la filmările celui de-al doilea sezon al serialului Groapa?

Maria Buză: Pentru mine provocările în acest serial au fost nenumărate, pentru că activitatea mea de până acum în cariera mea de actriță a fost mai mult în divertisment, în teatru, pe scenă, spectacole muzicale și așa mai departe. Mijloacele și tehnica filmului sunt cu totul și cu totul diferite și pentru mine asta chiar a fost o provocare. În fiecare dublă să ai aceleași gesturi, aceleași mișcări, aceeași intonație, aceeași vorbă, aceeași expresie, să ai racord.

Și ăsta este un exercițiu foarte bun pentru orice actor, pentru că devii disciplinat. Este timpul în care trebuie să te încadrezi, în acel timp tu trebuie să fii bun, trebuie să fii atent, trebuie să fii în scenă, secvența să o simți în așa fel încât totul să fie firesc și normal și autentic. Și sunt foarte bucuroasă pentru că, într-adevăr, este o școală până la urmă, pe care o face orice actor care se bucură și de experiența asta: filmul.  Și pentru asta vreau să-mi mulțumesc din suflet regizorilor și actorilor și colegilor mei, tuturor.

 

Maria Buză, despre decizia radicală luată în pandemie

CANCAN.RO: Dumneavoastră nu mai locuiți în București. Cum vă descurcați cu evenimentele?

Maria Buză: Locuiesc undeva lângă Vâlcea. Fac naveta. În fiecare weekend suntem în București sau unde avem evenimente.

Maria Buză: “S-a întâmplat în pandemie când n-am mai avut niciun venit”

CANCAN.RO: Stați la hotel când veniți în București?

Maria Buză: Nu, avem aici o casă cu chirie. Noi în chirie stăm foarte puține zile din lună.

CANCAN.RO: De ce ați luat decizia de a pleca din Capitală?

Maria Buză: Am avut un teren la țară și atunci am zis că am tot construit acolo, am tot investit. Cel mai bine e să vindem și ce avem aici în București, să continuăm lucrările acolo. Asta s-a întâmplat în pandemie când n-am mai avut niciun venit. Și toate spectacolele și concertele s-au oprit. Atunci am hotărât să vindem casa. Și așa am ajuns într-un loc frumos. E raiul nostru pe pământ. Suntem foarte fericiți și mulțumiți cu toată munca noastră.

Foto: Instagram/Pro TV

