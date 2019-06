Cântăreața Daniela Răduică – una dintre cele mai bune voci din teatrele de revistă din România – trece din dramă în dramă. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Deși este frumoasă și foarte talentată, fiind considerată o adevărată „moștenitoare” a Stelei Popescu, Daniela traversează o perioadă complicată, cauzată de o mulțime de necazuri care s-au abătut asupra ei. Mama artistei suferă de Alzheimer de ani buni, iar ea o îngrijește cu toată dragostea, fără vreun sprijin. În plus, ar fi aflat recent că iubitul ei, cu câțiva ani mai tânăr, ar „traduce-o” cu… un bărbat. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat detalii exclusive. (NU RATA: CUNOSCUTA ACTRIȚĂ DE TELENOVELE, SCANDAL CU IUBITUL ÎNTR-O PARCARE DIN BUCUREȘTI)

Artista ar suferi și pentru că, deși se află la mijlocul vieții și are o voce și un corp „beton”, nu ar fi luată în seamă ca alte soliste și nu ar fi promovată.

„De-ar fi numai problema legată de carieră, de faptul că nu este prețuită la adevărată ei valoare. Dar are și probleme personale foarte grave", ne-a spus un amic al Danielei Răduică, de la Teatrul „Toma Caragiu" din Ploiești, unde artista colaborează și unde este colegă și cu celebra cântăreață Nico.

„Dramele personale i-au distrus viața”

„În primul rând, Daniela este foarte tristă pentru faptul că, deși muncește de mică, deși are o voce spectaculoasă și un corp de invidiat, nu a ajuns până acum nici pe departe la mediatizarea de care se bucură alte colege de-ale ei, de generație. Mai mult decât atât, dramele personale i-au distrus viața. De ani în șir, ea se ocupă singură să câștige bani ca să își ajute mama, care este bolnavă.

De peste patru ani, mama ei necesită o îngrijire specială, bani mulți cheltuiți și timp, căci mama ei are un Alzheimer avansat. Daniela își iubește mama și nu vrea să o interneze la un centru specializat, așa că se chinuie de una singură cu toată povestea asta, care o seacă de puteri; nu are niciun sprijin", mai spune sursa citată.

„Era să cadă din picioare, să leșine”

„Moștenitoarea” Stelei Popescu ar fi încercat să își găsească un iubit, care să o aline, dar mai rău ar fi nimerit! Ea ar fi descoperit recent că iubitul ei o „traduce”. Și nu cu oricine, ci… cu un bărbat.

„Ea avea un prieten cu câțiva ani mai mic decât ea, și, deși prietenele i-au spus că este ceva suspect cu el, nu a vrut să dea crezare zvonurilor. Până când nu l-a prins chiar ea cu un alt bărbat. Era să cadă din picioare, să leșine. Nu mai spun că îi dădea bani, îl ajuta financiar, îl susținea. Plus că mai are trei căței de care are grijă. Toate aceste probleme o distrug. Este singură și nu este nimeni să o încurajeze și să o ajute. Recent era să moară într-un accident de circulație, pentru că iubitul ei o stresa în timp ce conducea, și a fost cât pe ce să intre într-un tramvai", a mai povestit apropiatul artistei.

Prietenii artistei se tem de ce e mai rău…

Alte persoane din anturajul Danielei susțin că artista l-ar fi dat afară pe fostul ei iubit și s-ar fi dus chiar la un control medical, să vadă dacă nu a contactat vreo boală din cauza lui. Ar fi descoperit cu bucurie că este sănătoasă.

Totuși, problemele financiare, lipsa concertelor, necazurile cu mama ei ar distruge-o încet-încet pe artistă, care ar traversa o gravă depresie. Prietenii vedetei s-ar teme chiar ca Daniela să nu recurgă la vreun gest extrem…

De-a lungul timpului, Daniela Răduică a obținut numeroase premii și trofee la festivaluri naționale de muzică ușoară și este, totodată, dublă câștigatoare a trofeului Doina Badea, pentru cea mai bună voce feminină din teatrele de revistă.

