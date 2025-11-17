Cunoscutul manelist, anchetat într-un dosar cu capete de acuzare grave! Ce au găsit autoritățile la domiciliul lui ridică multe semne de întrebare

Cântărețul de manele Alessio Marcu și fratele acestuia au intrat astăzi în atenția anchetatorilor, după ce polițiștii giurgiuveni au descins la mai multe adrese din municipiul Giurgiu și județul Călărași. În urma perchezițiilor, la domiciliul artistului ar fi fost găsite inclusiv zaruri suspectate a fi măsluite, element care ar putea avea legătură cu acuzațiile de organizare ilegală a jocurilor de noroc. CANCAN.RO are detalii despre întreaga situație.

Acțiunea autorităților s-a derulat la data de 17 noiembrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, și a vizat persoane cercetate pentru o listă impresionantă de infracțiuni: proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe.

Printre cei vizați se află și Alessio Marcu, dar și fratele lui, ambii acuzați în dosar inclusiv de fapte de violență. Se pare aveau o strategie bine pusă la punct. Ar fi măsluit zarurile, oamenii pierdeau apoi se împrumutau de la organizatorii jocurilor, cu dobândă. Iar dacă ulterior nu plăteau, erau amenințați și bătuți.

Cântărețul Alessio Marcu, vizat într-un dosar greu

Potrivit comunicatului oficial transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu și unul în județul Călărași, sprijiniți de structuri operative din cadrul IPJ Giurgiu, luptători SAS Călărași și jandarmi ai IJJ Giurgiu. Prezența forțelor speciale indică faptul că anchetatorii se așteptau la o intervenție complexă, într-un dosar în care activitățile infracționale suspectate prezintă un grad ridicat de organizare.

Deși numele lui Alessio Marcu apare acum într-un context deloc favorabil pentru el, trebuie subliniat că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Ancheta se află în desfășurare, iar concluziile finale vor depinde de probele pe care le vor strânge anchetatorii.

La data de 17 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Giurgiu și unul în județul Călărași, la locuințele mai multor persoane fizice, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovirea sau alte violențe, se arată în comunicatul transmis de IPJ Giurgiu.

