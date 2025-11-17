Acasă » Exclusiv » Cunoscutul manelist, anchetat într-un dosar cu capete de acuzare grave! Ce au găsit autoritățile la domiciliul lui ridică multe semne de întrebare

Cunoscutul manelist, anchetat într-un dosar cu capete de acuzare grave! Ce au găsit autoritățile la domiciliul lui ridică multe semne de întrebare

De: Andrei Iovan 17/11/2025 | 10:35
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cântărețul de manele Alessio Marcu și fratele acestuia au intrat astăzi în atenția anchetatorilor, după ce polițiștii giurgiuveni au descins la mai multe adrese din municipiul Giurgiu și județul Călărași. În urma perchezițiilor, la domiciliul artistului ar fi fost găsite inclusiv zaruri suspectate a fi măsluite, element care ar putea avea legătură cu acuzațiile de organizare ilegală a jocurilor de noroc. CANCAN.RO are detalii despre întreaga situație. 

Acțiunea autorităților s-a derulat la data de 17 noiembrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, și a vizat persoane cercetate pentru o listă impresionantă de infracțiuni: proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe.

Alessio Marco, cercetat într-un dosar cu acuzații grave. sursă – social media

Printre cei vizați se află și Alessio Marcu, dar și fratele lui, ambii acuzați în dosar inclusiv de fapte de violență. Se pare aveau o strategie bine pusă la punct. Ar fi măsluit zarurile, oamenii pierdeau apoi se împrumutau de la organizatorii jocurilor, cu dobândă. Iar dacă ulterior nu plăteau, erau amenințați și bătuți.

Cântărețul Alessio Marcu, vizat într-un dosar greu

Potrivit comunicatului oficial transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu și unul în județul Călărași, sprijiniți de structuri operative din cadrul IPJ Giurgiu, luptători SAS Călărași și jandarmi ai IJJ Giurgiu. Prezența forțelor speciale indică faptul că anchetatorii se așteptau la o intervenție complexă, într-un dosar în care activitățile infracționale suspectate prezintă un grad ridicat de organizare.

Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Deși numele lui Alessio Marcu apare acum într-un context deloc favorabil pentru el, trebuie subliniat că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Ancheta se află în desfășurare, iar concluziile finale vor depinde de probele pe care le vor strânge anchetatorii.

La data de 17 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Giurgiu și unul în județul Călărași, la locuințele mai multor persoane fizice, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovirea sau alte violențe, se arată în comunicatul transmis de IPJ Giurgiu.

CITEȘTE ȘI: Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală

NU RATA: Cum l-au scuzat organizatorii pe Jador, după ce a stricat o nuntă în Olanda. Artistului nu i-a păsat și a publicat un răspuns bizar!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Exclusiv
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Exclusiv
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe...
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu
Gandul.ro
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită...
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu
Gandul.ro
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington ...
(P) Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania
ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre
ISU Tulcea, prima reacție după ce locuitorii din Plauru au fost evacuați. Risc de explozie pe Dunăre
Gheorghe Dincă a fost atacat de bătăușul cu ochi de sticlă, chiar în celulă! Condamnatul periculos ...
Gheorghe Dincă a fost atacat de bătăușul cu ochi de sticlă, chiar în celulă! Condamnatul periculos îl luase de mult în vizor
O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce ...
O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashion
Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați
Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați
Vezi toate știrile
×