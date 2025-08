Cununie cu bucluc la Sibiu! Un bărbat de 91 de ani s-a însurat cu partenera sa de 74, dar fiica lui a cerut anularea căsătoriei! Și-a desființat mama vitregă: ”Este pe interes!”

Pe principiul dragostea nu are vârstă, un sibian de 91 de ani s-a cununat cu aleasa inimii sale, în vârstă de 74 de ani. Nu toată lumea a privit, însă, cu ochi buni acest mariaj. Cea mai critică a fost chiar fiica mirelui. Ea este convinsă că proaspăta soție a tatălui nu are sentimente sincere pentru acesta, ci doar îi vânează averea. Femeia nu a stat cu mâinile în sân, ci a contestat căsătoria la Primăria Sibiu și a cerut ca tatăl ei să fie evaluat psihiatric. CANCAN.RO are toate detaliile.

Un cuplu ieșit din tipare a făcut senzație, joi, la Casa de Căsătorii din Sibiu. Simion Ș., un bărbat de 91 de ani, și Tatiana L., partenera sa de viață în vârstă de 74 de ani, și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile. În timp ce mirii radiau de fericire la ieșirea de la Casa de Căsătorii, fiica bărbatului nu vede cu ochi buni acest mariaj.

Deși a încercat să-și convingă tatăl să nu facă marele pas, acesta nu i-a ascultat sfaturile. Disperată că și-a epuizat toate argumentele, Diana P. a trecut la ”artileria grea”. Mai exact, a încercat să împiedice căsătoria celor doi. A făcut contestație și a invocat faptul că la mijloc nu sunt sentimente sincere, ci doar interese financiare. Ea a depus la Serviciul de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la Primăria Sibiu o cerere oficială de opoziție față de oficierea căsătoriei, scrie oradesibiu.ro

În sprijinul cererii sale, femeia a enumerat mai multe motive pentru care, din punctul său de vedere, căsătoria trebuie anulată. Aceasta susține că de doi ani și jumătate, de când este cu Tatiana, tatăl ei s-a schimbat complet, fiind influențat negativ de partenera sa.

”Noi toate suntem acum «oaia neagră». El vrea cu doamna, dar nu înțeleg de ce neapărat să se căsătorească. Pot să stea împreună, dar de ce căsătorie? Ea spune că nu are nicio pretenție, dar nu există nimic scris”, susține fiica bărbatului în documentul depus la Primărie.

Acuzată că și-a îndepărtat proaspătul soț de familie

Încă de la începutul relației, Tatiana i-ar fi pus în vedere lui Simion că ea vrea căsătorie, nu concubinaj. Deși casa era moștenită de la mama ei, bărbatul i-ar fi cerut fiicei sale să părăsească locuința, pentru a-i acorda dreptul de uzufruct partenerei sale. Odată ce s-a instalat confortabil în noua sa casă, Tatiana ar fi vrut să facă unele modificări în locuință fără a-i cere acordul fiicei bărbatului. Aceste inițiative au dus la conflicte între cele două, dar și la îndoieli privind bunele intenții ale Tatianei.

Diana P. vorbește și despre faptul că din casă ar fi dispărut o sumă de bani. În plus, deși cei doi afirmă că nu doresc să se moștenească reciproc, nu a fost întocmit niciun act legal în acest sens. Femeia o mai acuză pe proaspăta soție a tatălui ei că l-a îndepărtat de familie și prieteni.

Acesta nu mai petrece nici măcar sărbătorile alături de cei dragi, așa cum obișnuia înainte, ci alege să meargă acasă la Tatiana. Fiica bărbatului vorbește și despre faptul că tatăl ei ar fi manipulat de partenera sa, care l-ar abuza emoțional. Aceasta povestește cum, într-o conversație telefonică, a auzit-o pe femeie că i s-a adresat tatălui său folosind un limbaj denigrator.

Pe baza acestor relatări, Diana P. a solicitat suspendarea procedurii de oficiere a căsătoriei. Totodată, ea a cerut ca tatăl său să fie supus unei expertize psihiatrice, pentru a verifica dacă acesta își exprimă consimțământul în mod liber și conștient.

„Aș vrea să cer anularea căsătoriei fiindcă este pe interes. De doi ani și jumătate tata nu mai e cine era”, este concluzia îngrijorătoare a femeii.

