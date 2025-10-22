Cutremur de 4,2 grade în România! Activitate seismica neobișnuită în România

În dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie 2025, România a fost zguduită de un cutremur de 4,2 grade pe scara Richer, notează Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

România traversează o perioadă de intensă activitate seismică. De la începutul lunii octombrie, în țară au fost înregistrate deja 20 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter. Cele mai multe dintre ele s-au produs în zona seismică Vrancea, dar și în Oltenia, Dobrogea și Muntenia.

A fost cutremur în România

Miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23 – ora locală a României – s-a produs un cutremur de 4.2 grade pe scara Richer în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în apropiere de următoarelor orașe: 41 km NV de Focșani, 72 km E de Sfântu Gheorghe, 78 km S de Bacău, 80 km N de Buzău, 83 km SV de Bârlad, 89 km E de Brașov.

”În ziua de 22 Octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 78km S de Bacau, 80km N de Buzau, 83km SV de Barlad, 89km E de Brasov”, notează Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur ”ciudat” în Brăila

În urmă cu două zile, pe data de 20 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs în Munteania, Brăila. Seismul a avut loc la o adâncime de 7,9 kilometri, în apropiere de următoarelor orașe: 9km NE de Brăila, 11km S de Galați, 63km V de Izmayil, 63km V de Tulcea, 77km SE de Focșani, 96km E de Buză.

Deși cutremurul nu a fost de o intensitate puternică, locuitorii din Brăila au trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Aceștia au descris seismul ca fiind ”un cutremur ciudat”, o explozie cu un sunet puternic.

”Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic”, „Am sărit din pat, dar a fost scurt”, „Zgomot puternic, ca de explozie”, „L-am simțit, m-am speriat”, „Nu s-a simțit ca un cutremur”, au scris oamenii speriați, pe rețelele sociale.

Mihai Diaconescu, seismolog al Institutului Național de Fizică a Pământului, susține că zgomotul puternic de dinainte de cutremur s-a produs din cauză că unui fenomenului numit: transformarea energiei mecanice în undă sonoră.

”Nu sunt foarte frecvente cutremurele în zona asta, unde s-a produs acest cutremur, dar pe o rază de 3 kilometri în jurul acestui epicentru mai sunt încă vreo șase cutremure peste 2 magnitudine. Deci, nu a apărut așa de nicăieri. La interfața pământ-aer, în momentul în care ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul acesta s-a întâlnit insistent, adică la mai multe cutremure, când au avut loc cutremurele din zona Galați, pentru că locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și pe urmă simt cutremur – acesta este fenomenul: transformarea energiei mecanice în undă sonoră”, a declarat Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Fizică a Pământului.

Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO