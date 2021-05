Cutremur de 6 grade pe scara Richter în Japonia. Autoritățile au decis să nu emită avertizare de tsunami

Un seism puternic s-a înregistrat în această dimineață în nord-estul Japoniei, iar autoritățile au decis să nu emită avertizare de tsunami. Conform informațiilor trasmise în presa niponă, cutremurul a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locală 08:58.

Epicentrul seismului a fost localizat în largul coastei prefecturii Fukushima, la o adâncime de 40 de kilometri, au precizat reprezentanții de la Agenţia meteorologică niponă, au relatat jurnaliștii de la Agerpres. Undele au fost resimțite și de oamenii care locuiesc în Tokyo.

În urma seminificativului cutremur, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale şi nu au fost raportate nereguli la centralele nucleare din regiune, conform oficialilor din cadrulAutorităţii de Reglementare Nucleară.

Earthquake Flash Report – 5/14

An earthquake occurred at around 8:58am. The following intensities were measured.

[Int. 4] Northern Inland Iwate, Northern Miyagi, Southern Miyagi, Central Miyagi, Fukushima Nakadōri, Fukushima Hamadōri

[Int. 3] Aomori Sanpachi-Kamikita, Northern … pic.twitter.com/oA2KI0093p

— NERV (@EN_NERV) May 14, 2021