Acasă » Știri » Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit

Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 17:51
Cutremur în România

România a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter în timpul zilei de marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:12:50, în zona seismică Vrancea. Iată primele informații!

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la o adâncime de 139,9 kilometri.

A fost cutremur în România

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 44 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 68 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Brașov și 93 km nord- est de Ploiești.

„În ziua de 18 noiembrie 2025, la ora 12:12:50 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 139.9 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 44km V de Focșani, 61 km N de Buzău, 68 km E de Sfântu-Gheorghe, 79 km E de Brașov, 93 km NE de Ploiești”, a transmis INCDFP.

