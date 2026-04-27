Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon. După Gabi Tamaș la Survivor, a comis-o și el

Final de meci cu scandal la Tășnad! Dan Alexa a fost protagonistul unor scene surprinzătoare la finalul partidei dintre Unirea Tășnad și Politehnica Timișoara. Meciul, încheiat 1-1 în etapa a 4-a a play-off-ului din Liga a III-a, a adus și un scandal pe teren, iar Dan Alexa a sărit la bătaie, alături de alți jucători.

Partida dintre Unirea Tășnad și Politehnica Timișoara, din etapa a 4-a a play-off-ului din Liga a III-a, a avut un final neașteptat. Se pare că scorul de 1-1 i-a nemulțumit pe unii, iar la final de meci spiritele s-au încins. Jucătorii s-au luat la harță, iar Dan Alexa nu s-a abținut nici el.

Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon

Formația bănățeană a fost egalată în prelungiri, din penalty, iar tensiunea acumulată pe teren a explodat la final de meci. În minutul 90+5, imediat după golul egalizator, spiritele s-au încins. Jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească, iar Dan Alexa a intrat și el în conflict și a încercat să lovească un jucător.

În imaginile transmise inițial pe canalul oficial de YouTube al clubului se poate observa cum jucătorii celor două echipe se îmbrâncesc, iar Dan Alexa se alătură altercației. Mai mult, acesta încearcă să lovească cu pumnul un jucător al echipei adverse.

Deși imaginile au fost distribuite inițial pe contul de YouTube al clubului, ulterior acestea au fost șterse. Însă au fost preluate rapid de mai mulți oameni și distribuite pe TikTok. Ei bine, după ce Gabi Tamaș a comis-o la Survivor, se pare că acum a venit și rândul lui Dan Alexa.

Antrenorul nu se află la primul episod de acest gen. În august 2025, după un meci din Cupa României contra celor de la CS Dinamo București, Dan Alexa a avut o reacție nervoasă după înfrângerea suferită. Și atunci a intrat pe teren, a cerut explicații arbitrului și a avut un schimb dur de replici cu Florin Bratu.

În aceeași notă, în anul 2020, Dan Alexa a fost implicat într-un incident după un meci între UTA Arad și Rapid București. La acea vreme, acesta a fost atacat în parcarea stadionului de mai mulți suporteri și a ripostat.

CITEȘTE ȘI:

A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț

Dan Alexa intervine în scandalul de la Survivor. Ce spune antrenorul despre Gabi Tamaș, după ce l-a căpăcit pe fiul Andreei Esca: “A făcut-o cu un scop”