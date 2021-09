Dan Capatos, înlocuit la Xtra Night Show. Cine i-a luat locul

Telespectatorii emisiunii ”Xtra Night Show” au avut parte de o surpriză de proporții. Dan Capatos a fost înlocuit în show-ul de la Antena 1, iar locul lui a fost ocupat de Paula Chirilă!

”M-am cocoțat aici, pentru că am văzut că este locul gol, m-am primenit frumos ca să fiu o drăguță”, a glumit Paula Chirilă. Spiritul de glumă a continuat în platoul emisiunii: ”Inculpatul este pe cai mari în seara asta, cred că se distrează, o dată pentru că a scăpat de două zile de lucru, a doua oară știind unde este – la Untold”, a mai spus Paula Chirilă de la pupiptrul de prezentator.

Cătălin Bordea a adăugat: ”Omul care s-a lăudat că nu a lipsit niciodată de la emisiune, decât atunci când a avut probleme cu stomacul, uite-l acum!”

Paula Chirilă are grijă de felul în care arată

Frumoasa actriță mărturisea, în urmă cu ceva vreme, că a recurs o o intervenție estetică la nivelul feței. ”Este genială procedura. Îți face anestezie, nu te doare absolut nimic. Sunt doar niște fire de acid hialuronic. Se duce pe sub piele tot acidul ăla hialuronic și pielea arată un pic mai bine. Oricum am grijă de mine de când mă știu, am și o genă foarte bună. Am vrut să păstrez ceea ce am mai mult timp. Eu încurajez pe oricine să facă orice să se simtă bine și Doamne ajută să dai peste un medic care nu te mutilează”, spunea Paula Chirilă.