Dan Negru atacă televiziunea care l-a făcut celebru! ” Ăsta e începutul sfârșitului în orice business, îți pleacă oamenii cu care te știe piața”

Dan Negru este un prezentator de televiziune de succes. De-a lungul ultimilor ani, a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de mare priză la public. În prezent, este angajat la Antenă, iar show-urile sale sunt, fără exagerare, unice și spectaculoase. Recent "Regele audiențelor" a atacat televiziunea care l-a făcut celebru.

Cu toate că se bucură de un real succes și are o mare priză la public, Dan Negru, celebrul bărbat care este considerat unul dintre cei mai buni prezentatori Tv de la noi din țară, nu se sfiește să critice dur televiziunea în care a cunoscut celebritatea.

Într-un interviu acordat Marinei Almășan, pentru femeide10.ro, Dan Negru a vorbit deschis despre problemele grave cu care se confruntă Televiziunea Română. Cel supranumit "Regele audiențelor" a asemănat televizunea publică cu o echipă de fotbal care nu are jucători, nu are antrenori și are public doar atunci când joacă cu alte "echipe" mai mari.

"Că să fii omul potrivit la locul potrivit cum spui tu, trebuie să ai un antrenor bun care să-ți găsească locul respectiv. Dacă aș asemăna televizunea publică cu o echipa de fotbal, TVR mai are azi doar un stadion în centrul orașului pe care dacă l-ai demola, ai valorifica mai bine terenul respectiv. În rest, nu are jucători, nu are antrenori, nu are marketing, nu are tricouri, nu are public. Deși, culmea, publicul încă știe unde e "stadionul" asta vechi și ponosit pentru că atunci când "echipa" joacă cu alte "echipe" mari, publicul vine pe moment la meci. S-a văzut asta în audiențele pe care le-ați scos cu Euro Under 21. Dar niciodată nu am văzut căderi și urcușuri mai mari de audiențe că la TVR, la meciurile eveniment. Cu o oră înaintea meciului am văzut cifre de 2 shr pe audiență pentru că în timpul meciului vârfurile să ajungă la 52 shr și că imediat după meci cifrele să revină la 2 shr. E o fabuloasă lecție de studiu. Rar se întâmplă asta în lumea televiziunii, să ai coborâșuri și urcușuri atât de abrupte.(…) O televizune se ține cu vedete, cu nume. Apoi, a urmat prăbușirea. Și începutul ei a fost plecarea vedetelor. Eu, Mircea,Brenciu și clujenii am plecat la Antena, Titus Munteanu a plecat la Național TV, Iosif Sava a plecat la Acasă TV etc. Prăbușirea a venit brusc, prin plecarea majorității brandurilor. Ăsta e începutul sfârșitului în orice business, îți pleacă oamenii cu care te știe piața. Și apoi, an după an, am văzut moderatori fără charismă, și despre care știam ale cui pile sunt, și ce bani câștigă. Și an după an am văzut decăderea în audiențe, până când am început să nu mă mai uit la audiențele TVR, pentru că nu mai reprezentau o miză", a delcrat Dan Negru.

Citește interviul integral pe femeide10.ro.