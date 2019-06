Dan Negru, dezvăluiri la 20 de ani de când s-a mutat în Capitală: ”Încă mă consider plecat în delegație cu serviciul”

Dan Negru a făcut dezvăluiri după 20 de ani de când s-a mutat în Capitală. Se pare că, după atâta timp, prezentatorul TV nu s-a acomodat în București.

Are o carieră de succes, este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi prezentatori TV din showbiz-ul românesc și totuși… Dan Negru nu s-a acomodat în Capitală. Este căsătorit cu Codruța, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan. Cel cunoscut în media drept “Regele audiențelor” se ocupă îndeaproape de educația micuților, care îi iubește, logic, ca pe ochii din cap. Este, fără să exagerăm, un tătic model.

Totuși, dorul de casă îl încearcă mereu.

”N-am plecat niciodată cu adevărat din Timișoara. Nu-mi place și nu mă regăsesc deloc în București. Încă mă consider plecat în delegație cu serviciul, deși au trecut 20 de ani de când m-am mutat în Capitală. Am avut o copilărie atipică. Văd că e o modă ca toți să spună prin interviuri că au avut o copilărie grea. La mine n-a fost așa. Am fost singur la părinți, deci am fost răsfățatul familiei și nu-mi amintesc să-mi fi lipsit vreodată ceva.

Am fost un răsfățat. Nu am avut lipsuri sau nevoi, chiar dacă știu că nu sunt în trend spunând asta. Nu modificam note, pentru că exista palma părintească în anii ăia. Țin minte că, într-o zi, am spart cu praștia geamurile unui vecin și am luat bătaie și de la vecinul păgubit, și de la tata. Azi, copiii care iau bătaie ajung la televizor. Am fost un semitocilar. Deci undeva pe la mijloc”, a spus Dan Negru pentru Libertatea.

Dan Negru, “Regele audiențelor”!

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. A fost inclus în „Top Host European Broadcast" datorită faptului că a prezentat simultan formate internaționale de succes în două țări diferite, România și Republica Moldova.

Dan Negru este singurul moderator european de televiziune care a prezentat 19 ani consecutiv Revelioane televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale. Show-urile sale au avut un impact atât de mare asupra telespectatorilor încât „Fac revelionul cu Negru” a devenit o exprimare clasică pentru cei care petrec noaptea dintre ani acasă, la televizor.

Și-a început activitatea la Radio Timișoara în 1991, apoi a activat la TVR din 1994 și din 2000 la Antenă.