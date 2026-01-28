Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi este rușine”

La câteva zile după tragedia care a cutremurat comunitatea locală, centrul Timișoarei a devenit marți după-amiază locul unui protest amplu, organizat pentru a cere dreptate în cazul lui Mario Berinde. Zeci de oameni s-au adunat pentru a-și exprima revolta și nemulțumirea față de violența extremă și față de modul în care legea tratează astfel de cazuri. Printre cei prezenți s-a aflat și Dana Roba, care a ales să participe activ la manifestație, transmițând un mesaj de solidaritate.

Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece de doi prieteni, cu vârstele de 13 și 15 ani, în urmă cu câteva zile. Cazul a cutremurat o țară întreagă. Marți după-amiază, numeroși timișoreni s-au adunat în centrul orașului pentru a cere dreptate pentru adolescentul de 15 ani din Cenei.

Printre participanți s-a aflat și Dana Roba, cunoscută make-up artistă, care a ales să fie prezentă pentru a-și arăta solidaritatea și revolta față de legile considerate prea permisive. Aceasta a atras atenția asupra faptului că, în România, copiii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, un aspect care a stârnit furie și indignare în rândul celor prezenți.

Dana Roba a venit la protest cu fruntea descoperită, dorind să arate urmele vizibile ale traumei prin care a trecut în trecut, după ce a fost victima unei agresiuni extrem de violente din partea fostului soț, în 2023.

„Îmi este rușine de țara în care m-am născut și de legile atât de blânde. Iar o lege blândă nu face altceva decât să nască criminali noi“, a spus Dana Roba, în mediul online.

Protestatarii au scandat mesaje prin care au cerut dreptate pentru Mario Berinde și au cerut revizuirea legilor care, în opinia lor, nu protejează suficient victimele și nu descurajează violența. Nemulțumirea față de cadrul legal actual a fost exprimată atât în stradă, cât și în mediul online, unde s-a lansat și o petiție pentru schimbarea legii.

