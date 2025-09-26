Dana Roba și-a prezentat iubitul familiei! Imagini spectaculoase cu rudele make-up artistului

Dana Roba trăiește din plin o nouă poveste de dragoste. După luni grele în care a trecut prin momente dificile, make-up artista și-a găsit liniștea în brațele noului iubit. Iar semnele arată că relația lor devine tot mai serioasă: bărbatul a cunoscut deja familia vedetei.

Cei doi au participat recent la o nuntă, unde s-au așezat la aceeași masă cu fratele Danei și soția acestuia. Momentul a fost surprins într-o filmare publicată chiar de make-up artistă, în care apare zâmbitoare alături de partenerul său și de rude.

Iubitul Danei Roba, prezentat familiei

De câteva luni, Dana Roba și noul ei iubit se afișează împreună, iar legătura dintre ei pare să se consolideze rapid. La evenimentul respectiv, vedeta a fost surprinsă și în ipostaze romantice, dansând și râzând alături de partenerul ei. Fanii au reacționat imediat la postările de pe rețelele sociale, lăsând zeci de mesaje de susținere și complimente pentru cei doi.

Își dorește să devină mamă din nou

Vedeta are deja două fetițe, însă mărturisea în urmă cu ceva timp că își dorește să-și mărească familia.

„Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată, nu doar donator de spermă, așa nu vreau. Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”, spunea Dana Roba, pe Instagram, la acel moment.

CITEȘTE ȘI:

Dana Roba, mămică pentru a treia oară?! Dezvăluiri neașteptate despre noul iubit: ”Spre surprinderea voastră!”

Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să le zic fetelor că le-a murit bunica și…”