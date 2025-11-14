Dani Mocanu a scăpat: nu va fi extrădat! Decizia de ultima oră a poliției din Napoli

Fraţii Daniel şi Ionuţ Nando Mocanu au ajuns din nou în atenţia autorităţilor europene după ce au fost localizaţi şi reţinuţi în sudul Italiei. Cei doi, condamnaţi definitiv în România pentru o agresiune extrem de violentă petrecută în vara anului 2022, au fost identificaţi în localitatea Casola di Napoli, un orăşel situat în apropierea metropolei Napoli, unde se presupune că încercau să ducă o viaţă discretă.

Operaţiunea de localizare a celor doi bărbaţi, în vârstă de 35 şi 33 de ani, a fost rezultatul mai multor zile de monitorizare şi colaborare. Autorităţile italiene şi cele române au menţinut un schimb constant de informaţii, iar momentul intervenţiei a venit într-o zi de luni, 10 noiembrie 2025, când poliţiştii din Brescia şi Napoli au acţionat coordonat. Fraţii Mocanu au fost ridicaţi fără incidente, fiind transportaţi ulterior în custodia instituţiilor judiciare italiene.

Cazul lor a ajuns rapid pe masa Curţii de Apel din Napoli. După analizarea documentelor transmise de autorităţile din România şi după evaluarea situaţiei celor doi, magistraţii italieni au decis să confirme arestarea, dar au dispus aplicarea unei măsuri mai puţin restrictive decât încarcerarea: arestul la domiciliu. Fraţii vor rămâne astfel sub supraveghere în aceeaşi zonă în care au fost găsiţi, fiind obligaţi să respecte reguli stricte până la soluţionarea procedurilor.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a anunţat Poliţia Română.

Următoarea etapă judiciară va avea loc pe 25 noiembrie, atunci când Curtea de Apel trebuie să analizeze în continuare condiţiile pentru predarea lor către România.

Condamnările care îi vizează pe cei doi provin dintr-un dosar de tentativă de omor, instrumentat după un incident violent ce a avut loc în seara zilei de 18 august 2022, într-o benzinărie din zona Podul Viilor, România. Potrivit anchetatorilor, acolo ar fi izbucnit un conflict spontan.

