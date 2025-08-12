Dani Mocanu, revoltat să vadă blasfemia la adresa lui Iisus Hristos, la UNTOLD: „Dumnezeu a fost, este și va fi…”

Întâmplarea a avut loc în seara zilei de miercuri, 7 august 2025. Deasupra unei scene din festivalul Untold au fost proiectate mai multe imagini cu o cruce întoarsă pe care era răstignit Iisus Hristos. Imaginile s-au viralizat rapid, iar cei prezenți, preoți și persoane publice nu au întârziat să reacționeze. Printre aceștia, Dani Mocanu s-a arătat revoltat să vadă o asemenea blasfemie la adresa Mântuitorului.

Dani Mocanu acuză actul ”artistic” de blasfemie de pe scena Alchemy din cadrul festivalului Untold din Cluj Napoca. În timpul unui show, un celebru artist din România a folosit imagini proiectat pe un ecran cu o cruce întoarsă pe care se afla răstignit Iisus Hristos. Majoritatea care au privit imaginile au considerat gestul acestuia ca fiind o blasfemie și a provocat furie în rândul persoanelor publice.

Dani Mocanu, reacție acidă după spectacolul lui Ian de la Untold

Este vorba despre cântărețul Ian, care – în timp ce performa pe scena Alchemy – a avut drept grafică mai multe imagini cu o cruce pe care era răstignit Iisus Hristos, dar și câteva cadre cu o femeie care linge o cruce. Imaginile au stârnit un val de reacții dure în mediul online, cei mai mulți dintre utilizatori acuzându-l pe Ian de blasfemie.

Printre persoanele publice care și-au expus punctul de vedere în spațiul public a fost și Dani Mocanu. Artistul s-a ”spovedit” pe o rețea de socializare și a ținut un mic discurs despre spectacolul creat de Ian.

”Am multe greșeli și multe păcate, atât în viața de zi cu zi cât și cea profesională. Am greșit de multe ori. Îmi asum. Îmi pare rău că greșesc. Poate v-am dus în eroare și pe voi de multe ori. Poate v-am dus pe căi greșite. Dar asta este. Important e să înțeleg ceva din greșeala făcută. În sfârșit, important e că niciodată în viața mea n-am luat numele lui Dumnezeu în deșert și niciodată n-am râs de Dumnezeu care a fost, este și va fi totul pentru mine și familia mea și așa ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi. Nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat la Untold.

Au fost difuzate imagini cu Iisus pe cruce invers, cu picioarele în sus, cu pur și simplu blasfemie la adresa lui Dumnezeu, la adresa lui Iisus. Ceea ce mi se pare mult, mult prea mult.

Fă tu ce vrei cu viața ta, așa cum am făcut și eu, repet, cum am spus la început, am făcut multe greșeli, mi le asum. Am văzut o grămadă de artiști care s-au dus pe acolo și n-au ieșit să spună două vorbe legat de subiectul ăsta. Unii pe scenă, unii pe lângă scenă, pe acolo și de umplutură și de…

Bă, fraților, ieșiți mă și vorbiți, mă, că e păcat să luăm numele lui Dumnezeu în deșert așa, în halul ăsta. Ați văzut ce fac în toate concertele mele. Ies și spun, te iubesc Doamne și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Păcat, bă, și rușine artiștilor. Între ghilimele artiști, că nu mai sunteți artiști dacă acceptați să vă duceți pe acolo pe scene. Bine, și pe scene, și pe lângă scene, și de umplutură, repet, și de… Da?

Și vedeți ce vedeți pe acolo și nu ieșiți să spuneți două cuvinte, să spuneți, bă, nu mi-a plăcut ce-am fost acolo, că l-a luat pe Dumnezeu, nu știu. Păcat. Păcat. Îmi pare rău de ceea ce văd. Eu din greșelile mele învăț, am făcut multe greșeli și le recunosc aici în fața voastră. Asta este. Învăț, dar niciodată n-am să râd de Dumnezeu și niciodată n-am să iau numele Lui în descert”, a fost mesajul lui Dani Mocanu.

Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…”

Stupoare totală la concertul lui Dani Mocanu! Ținuta de pe scenă i-a făcut pe toți să scoată telefoanele mobile