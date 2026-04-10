Dani Mocanu și fratele său, vizați unui atac în timpul transferului de la aeroport către penitenciar. Cel care urma să îi atace e chiar din familia lor

Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în țară cu avionul. Ei au aterizat pe aeroportul din Otopeni, iar în timpul transferului către penitenciar ar fi fost anunțați că urmează să fie atacați. Cel care a alertat poliția despre asaltul asupra lor ar fi fost chiar Nando Mocanu. Bărbatul știa din timpul zborului ce urma să se întâmple și cine ar fi pus la cale atacul.

Frații Mocanu au plecat din țară înainte de a fi condamnați definitiv pentru tentativa de omor care a avut loc în timpul unei bătăi la o benzinărie din Pitești. Ei au fost aduși din Napoli în data de 20 martie și au fost trimiși direct la penitenciar. După ce au coborât din avion, Nando Mocanu ar fi alertat poliția cu privire la un posibil atac asupra lui și a fratelui său, conform Gândul. Cel care urma să comită fapta ar fi chiar cel de-al treilea frate, despre care nu se cunosc foarte multe detalii.

Dani și Nando Mocanu atacați de fratele lor în timpul transferului către penitenciar

Dani și Nando au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare, după ce au comis o tentativă de omor în timpul unei bătăi care a avut loc la o benzinărie din Pitești. Cei doi au fugit înainte de condamnare și au fost prinși în Napoli. În data de 20 martie, au fost aduși în România pentru a-și ispăși pedeapsa. În timpul zborului, Nando a alertat poliția. Acesta le-a explicat că cel de-al treilea lor frate ar urma să fie în aeroport și că urmează să fie atacați de el.

Bărbatul ar fi vrut să se răzbune pe cei doi frați, din cauza unor neînțelegeri dintre ei. Nando a avut dreptate și asta pentru că cel care urma să îi atace a fost văzut în timp ce se afla în incinta aeroportului Otopeni, acolo unde au aterizat aceștia. Nando i-a avertizat pe polițiști că dacă va avea loc atacul el este gata să sară la bătaie, însă niciun incident nu a avut loc. Pentru siguranța celor condamnați, fratele lor a fost flancat de o echipă de jandarmi, până când Dani și fratele său au ajuns la duba poliției.

