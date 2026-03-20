Dani Mocanu și Nando vor fi închiși la secția de protejați, după perioada de carantină. La ce penitenciar își vor executa pedeapsa manelistul și fratele lui

Escapada în Italia s-a terminat pentru frații Mocanu. I-am surprins și noi la venirea în țară pe aeroportul Otopeni, din Capitală, iar cei doi păreau destul de relaxați, deși erau escortați de mai mulți jandarmi și încătușați. Nu au apucat să facă prea multe declarații sau să se bucure că s-au întors în țara lor natală pentru că au fost băgați direct în dubă și conduși la Rahova. CANCAN.RO, a aflat, în exclusivitate ce se va întâmpla cu Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu. Frații Mocanu urmează să fie închiși la secția de protejați după perioada de carantină.

Celebrul manelist, care a fost în topuri, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando au fost prinși de carabinierii din Italia și trimiși direct în România. Cei doi au luat primul zbor de la Roma și au fost aduși în țară de Poliția Română. Înconjurați de jandarmi și încătușați, frații Mocanu nu au apucat să se bucure prea mult de aerul românesc și au fost direcy urcați în dubă și duși la penitenciarul Rahova.

Ce se va întâmpla cu Dani Mocanu și Ionuț Nando în spatele gratiilor

Venim chiar acum cu informații exclusive și de ultimă oră. După o perioadă de carantină, de 21 de zile, în penitenciarul Rahova vor fi închiși la secția de protejați, cel puțin în cazul manelistului, iar fratele său Nando are mari șanse să ajungă pe secția de maximă securitate.

De ce ar putea ajunge Dani Mocanu la protejați

Cel mai probabil, cei doi o să fie închiși fie la Rahova sau Jilava. Sunt două motive pentru care faimosul manelist ar putea ajunge în spatele gratiilor, la secția celor protejați. Primul ar fi că are mulți dusmani în închisoare care i-au pus gând rău. De ce? CANCAN.RO vă spune fiecare detaliu. Totul a început cu dosarul de proxenetism în care este implicat și Dani Mocanu. Cântărețul este acuzat de alte persoane din acest dosar că a oferit informații anchetatorilor doar pentru a-și salva „pielea”, iar cei care fac acest lucru sunt văzuți ca trădători în spatele gratiilor. Sursele noastre spun că Mocanu ar fi dat declarații prin intermediul a trei femei. Aceste trei doamne fac parte și ele din dosarul respectiv și se spune că prestau muncă neortodoxă pentru manelist. Când au apărut problemele, el ar fi început să le controleze și s-ar fi folosit de ele. Nu a dat declarații niciodată sub numele lui, dar le-ar fi învățat pe ele ce să le spună oamenilor legii. Așadar, acum ar fi mai multe persoane care caută răzbunarea.

Al doilea motiv pentru care Dani Mocanu ar putea fi plasat în arest la protejați este pentru că face parte din lumea lăutarilor, muzicienilor. Și se zice că maneliștii au viață grea în pușcărie pentru că ceilalți deținuți îi amenință și îi obligă să cânte ore în șir. Exemplul viu este Romeo Fantastik. Acesta când a fost închis ar fi fost obligat de fostul lider, Cristofor Duduianu să cânte și să bată ritmul în niște sticle goale de 5 litri, de plastic.

De ce sunt frații Mocanu acuzați

Frații Mocanu sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice – după ce în anul 2022 au bătut cu ranga un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 anunța că mai multe persoane s-au luat la băiate într-o benzinărie. Imaginile de pe camerele de supraveghere i-au surprins pe Dani și Ionuț Mocanu în timp ce bat cu ranga un bărbat. Victima a ajuns la spital cu lovituri grave la cap.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce Nando Mocanu a primit o pedeapsă de 7 ani în spatele gratiilor. Înainte de pronunțarea condamnărilor, cei doi au fugit în Napoli, Italia, unde au fost în arest la domiciliu. (VEZI AICI MAI MULTE)

