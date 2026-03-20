Dani Mocanu și Nando vor fi închiși la secția de protejați, după perioada de carantină. La ce penitenciar își vor executa pedeapsa manelistul și fratele lui

De: Luciana Popescu 20/03/2026 | 18:53
Escapada în Italia s-a terminat pentru frații Mocanu. I-am surprins și noi la venirea în țară pe aeroportul Otopeni, din Capitală, iar cei doi păreau destul de relaxați, deși erau escortați de mai mulți jandarmi și încătușați. Nu au apucat să facă prea multe declarații sau să se bucure că s-au întors în țara lor natală pentru că au fost băgați direct în dubă și conduși la Rahova. CANCAN.RO, a aflat, în exclusivitate ce se va întâmpla cu Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu. Frații Mocanu urmează să fie închiși la secția de protejați după perioada de carantină. 

Celebrul manelist, care a fost în topuri, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando au fost prinși de carabinierii din Italia și trimiși direct în România. Cei doi au luat primul zbor de la Roma și au fost aduși în țară de Poliția Română. Înconjurați de jandarmi și încătușați, frații Mocanu nu au apucat să se bucure prea mult de aerul românesc și au fost direcy urcați în dubă și duși la penitenciarul Rahova.

Venim chiar acum cu informații exclusive și de ultimă oră. După o perioadă de carantină, de 21 de zile, în penitenciarul Rahova vor fi închiși la secția de protejați, cel puțin în cazul manelistului, iar fratele său Nando are mari șanse să ajungă pe secția de maximă securitate.

Cel mai probabil, cei doi o să fie închiși fie la Rahova sau Jilava. Sunt două motive pentru care faimosul manelist ar putea ajunge în spatele gratiilor, la secția celor protejați. Primul ar fi că are mulți dusmani în închisoare care i-au pus gând rău. De ce? CANCAN.RO vă spune fiecare detaliu. Totul a început cu dosarul de proxenetism în care este implicat și Dani Mocanu. Cântărețul este acuzat de alte persoane din acest dosar că a oferit informații anchetatorilor doar pentru a-și salva „pielea”, iar cei care fac acest lucru sunt văzuți ca trădători în spatele gratiilor. Sursele noastre spun că Mocanu ar fi dat declarații prin intermediul a trei femei. Aceste trei doamne fac parte și ele din dosarul respectiv și se spune că prestau muncă neortodoxă pentru manelist. Când au apărut problemele, el ar fi început să le controleze și s-ar fi folosit de ele. Nu a dat declarații niciodată sub numele lui, dar le-ar fi învățat pe ele ce să le spună oamenilor legii. Așadar, acum ar fi mai multe persoane care caută răzbunarea.

Al doilea motiv pentru care Dani Mocanu ar putea fi plasat în arest la protejați este pentru că face parte din lumea lăutarilor, muzicienilor. Și se zice că maneliștii au viață grea în pușcărie pentru că ceilalți deținuți îi amenință și îi obligă să cânte ore în șir. Exemplul viu este Romeo Fantastik. Acesta când a fost închis ar fi fost obligat de fostul lider, Cristofor Duduianu să cânte și să bată ritmul în niște sticle goale de 5 litri, de plastic.

Frații Mocanu sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice – după ce în anul 2022 au bătut cu ranga un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 anunța că mai multe persoane s-au luat la băiate într-o benzinărie. Imaginile de pe camerele de supraveghere i-au surprins pe Dani și Ionuț Mocanu în timp ce bat cu ranga un bărbat. Victima a ajuns la spital cu lovituri grave la cap.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce Nando Mocanu a primit o pedeapsă de 7 ani în spatele gratiilor. Înainte de pronunțarea condamnărilor, cei doi au fugit în Napoli, Italia, unde au fost în arest la domiciliu. (VEZI AICI MAI MULTE)

CITEȘTE ȘI:

Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni

Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp susține că scapă de pușcărie

 

Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Știri exclusiv
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe…
Fosta „fată de oraș” se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un designer celebru îi face rochiile de mireasă
Știri exclusiv
Fosta „fată de oraș” se pune la casa ei. Cine este vedeta care o va cununa + Un…
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren...
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Gandul.ro
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta...
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți turiști
Adevarul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin...
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea...
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă!...
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Digi 24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Gandul.ro
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Apartamente și mașini mai ieftine direct de la ANAF. Cum funcționează noua platformă
Apartamente și mașini mai ieftine direct de la ANAF. Cum funcționează noua platformă
Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt
Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt
Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire
Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire
PPC, fostul Enel, mesaj pentru milioane de clienți din România. Schimbarea care îi vizează pe toți
PPC, fostul Enel, mesaj pentru milioane de clienți din România. Schimbarea care îi vizează pe toți
Vești proaste pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe până la finalul anului
Vești proaste pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe până la finalul anului
Job în Olanda plătit cu peste 4.000 € pe lună. Trebuie să începi munca la 3 dimineața
Job în Olanda plătit cu peste 4.000 € pe lună. Trebuie să începi munca la 3 dimineața
Vezi toate știrile