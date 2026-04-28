Dani Mocanu, viață de nabab la închisoare. Manelistul, tratament special încă de când a pășit în Penitenciarul Rahova

De: Alina Drăgan 28/04/2026 | 08:35
Dani Mocanu și fratele său, Nando, își ispășesc acum pedeapsa. Cei doi frați au fost despărțiți, iar în ceea ce îl privește pe manelist, acesta își execută pedeapsa la Penitenciarul Jilava. Inițial, cântărețul fusese închis la Rahova. Se pare că manelistul duce o viață de nabab în închisoare.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor. Cei doi frați au fost condamnați într-un dosar de tentativă de omor, ce are legătură cu un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. Dani și Nando Mocanu au fugit mai apoi în Italia, însă în data de 20 martie au fost aduși în România și acum își ispășesc pedepsele.

Săptămâna trecută, Dani Mocanu a fost transferat la Penitenciarul Jilava, după ce inițial fusese închis la Rahova. Aici a stat într-o celulă aglomerată, cu alți 24 de deținuți. Însă, chiar dacă aglomerația era mare, manelistul pare că a avut viață de nabab la Rahova.

Mai exact, potrivit gandul.ro, surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat că atunci când manelistul a fost închis mai mulți deținuți s-au îngrămădit să îi care bagajele până la camera în care urma să petreacă perioada de carantină.

Mai mult, după ce cele 21 de zile de carantină au trecut, Dani Mocanu a fost mutat într-o celulă alături de alți 24 de deținuți, majoritatea fără istoric violent. De asemenea, acesta a primit mâncare de casă și pare că este generos și împarte totul și cu unii colegi de celulă.

Surse ANP mai spun că Dani Mocanu petrece destul de mult timp la sala de forță și chiar este dornic de muncă, făcând cerere către conducerea penitenciarului să-l repartizeze la muncă. Viața de la Rahova nu a fost deloc una grea pentru manelist, motiv pentru care a solicitat să rămână închis pentru restul pedepsei aici.

Însă, săptămâna trecută, Dani Mocanu a fost trimis la Penitenciarul Jilava și a ajuns la Secția a II-a, unde majoritatea deținuților au o situație financiară modestă.

 

