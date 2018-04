Dani Oțil, către o stripteuză, care practică BDSM-ul: „Să știi că nu avem o astfel de colegă la restaurant”

În platoul de la „‘Neatza cu Răzvan şi Dani” și-a făcut apariția una dintre cele mai extravagante apariții la TV. Oana Stamate, de profesie stripteuză, care practică BDSM-ul, a venit să vorbească participarea ei la „Chefi la cuțite” și ce planuri are peste câțiva ani. La un moment dat, Dani Oțil a părut intereresat să o ia ca bucătăreasă la restaurantul pe care îl deține.

Îmbrăcată cu un sacou alb, pantaloni scurți și cizme lungi, dar și cu o geantă foarte grea. Așa și-a făcut apariția Oana Stamate, una dintre concurentele „Chefi la cuțite”.

„Nu a mai intrat nimeni cu geantă la noi”, a fost prima replică a lui Răzvan Simion.

„Da, am aici, una dintre găinile voastre care se plimbau pe aici. (…). Ostropel de pui cu piure și cremă de zahăr ars. (…). Am lucrat ca bucătar vreo șapte-opt ani, iar acum e un hobby. (…). Nu e prima dată când îmi spun povestea. Am mai fost la TV, am dansat, dar am zis și cine sunt eu dincolo de dans. Mi-a trebuit timp să pot să vorbesc liber despre asta.”, a declarat Oana Stamate în cadrul emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani” .

La un moment dat, Dani Oțil a întrebat-o dacă se îmbrăca atât de sumar și pe vremea când lucra într-un restaurant.

„Vreau să întreb, eu am un restaurant. Tu atunci când erai bucătar mergeai îmbrăcată ca acum la muncă?”, a spus Dani Oțil.

„Da, să știi că la fel mă îmbrăcam. Eram colega aia care ieșea din tipare”, a răspuns Oana Stamate.

„Da, să știi că nu avem o astfel de colegă la restaurant. Putem face angajari”, a reacționat colegul lui Răzvan Simion.

„După ce mă retrag din activitate, vreau să merg în bucătărie”, a subliniat Oana Stamate.

Oana Stamate, concurentă la „Chefi la cuțite”

În vârstă de 30 de ani, concurenta Oana Stamate, care este cunoscută sub numele de Kennya, are o poveste de viață emoționantă. Deși meseria sa de bază este de bucătar, tânăra a fost nevoită să apeleze la domeniul videochat-ului ca să își crească fiul. Băiatul brunetei s-a născut cu probleme de sănătate și a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică și epilepsie. Și, ulterior, ea a găsit o altă soluție ca să facă bani:

„Sunt dansatoare, numele de scenă l-am luat pentru videochat. În momentul de față sunt stripteuză și practic BDSM-ul. adică sado-maso. Am un job de stăpână, pare simplu, dar este foarte complicat. Gândul meu de a renunța la ceea ce fac există în fiecare zi. Aș vrea săgătesc, pentru că este o pasiuine”, a dezvăluit bruneta în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Oana Stamate a izbucnit în lacrimi când a primit cele trei cuțite.

„Mi s-a oferit un salariu de 12 milioane, însă aveam nevoie de bani pentru tratamente. Fiul meu are acum zece ani și îl feresc de tot ceea ce fac eu în afara casei”, a mai povestit Oana Stamate în cadrul emisiunii culinare.