Daniela Crudu, surprinsă ca-n filmele pentru adulți în timp ce purta un costum de baie minuscul. Sora ei a numărat un teanc de valută pe muzica lui Alex Velea | VIDEO

Aflată în Cairo împreună cu sora ei și câțiva prieteni, Daniela Crudu a fost surprinsă ca-n filmele pentru adulți în timp ce se bronza pe șezlong. Pe filmarea postată chiar de ea, aceasta apare într-un costum de baie minuscul care a lăsat să se vadă mai mult decât ar fi trebuit, după cum puteți observa în imagini. Sora brunetei a fost și ea în centrul antenției: a numărat un teanc de valută pe muzica lui Alex Velea.

Îmbrăcată într-un costum de baie sexy, Daniela Crudu a aprins imaginația bărbaților

Scenele incitate cu Daniela Crudu s-au petrecut la piscina hotelului de lux The Nile Ritz-Carlton, situat în Cairo. La un moment dat, ea a fost stropită cu șampanie Moet de unul dintre apropiați; gestul bărbatului a fost pe placul fostei asistente TV, care, după ce a derulat filmarea realizată de Ana Crudu, a încărcat imaginile pe Instagram Stories.

Pe o altă înregistrare, celebra brunetă își mișcă trupul de zeiță pe versurile melodiei “Am cheltuit averi”, la care Alex Velea a colaborat cu George Talent, iar sora ei numără un teanc de valută. Ulterior, Ana Crudu îi mărturisește în glumă surorii sale că, de fapt, banii nu i-ar aparține.

“Eu am bani, dar nu-i am la mine, îi am acasă. Dar, am adus elasticul ca dovadă”, a spus Ana Crudu într-un Insta Story încărcat de sora ei.

Daniela Crudu, criticată după ce și-a postat poza din piscină

În vârstă de 31 de ani, Daniela Crudu a fost aspru criticată pentru noile operații estetice pe care și le-a făcut.

“Buze, țâțe, buci contrafăcute! Mi-e dor de Daniela originală!”, “Mamă, ce ți-au crescut sânii…”, “Bogdan, crescuți cu silicon, da… 😂”, “Șanț de silicon”, “Când te văd pe tine, îmi bat nevasta acasă 😂”, “OMG, Super Daniela dă foc apei”, “Fără niciun drink în mână ?😲😂” sunt șapte dintre comentariile strânse de imaginea în care fosta asistentă TV apare în piscină.

Daniela Crudu se numără printre divele de la noi care sunt dependente de minunile pe care le poate face un medic estetician – vezi aici cum arăta la debutul în showbiz, când era blondă și nu începuse să se “tuneze”.

Sursa foto: Instagram & Instagram Stories