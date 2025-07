Dănuț Lupu, probleme grave cu legea! A fost audiat într-un dosar de cămătărie. Documente oficiale

Dănuț Lupu (58 de ani), fostul fotbalist al Generației de Aur, a fost audiat în dosarul interlopului Gheroghiță Suvejanu, condamnat pentru proxenetism, camătă și spălare de bani. La mijloc ar fi vorba despre peste 700.000 de euro, bani pe care nu i-a putut justifica prin venituri legale.

Necazurile se țin scai de fostul jucător de la Dinamo și Rapid. După ce în anul 2023 a fost arestat direct de pe Aeroportul Henri Coandă – fiind găsit vinovat într-un dosar în care este acuzat că a condus fără permis, fostul fotbalist al generației de aur are din nou probleme cu legea.

Dănuț Lupu, fostul fotbalist al generației de aur, a fost audiat într-un dosar de proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Anchetatorii au descoperit o tranzacție de 725.000 de euro, bani pe care i-ar fi dat interlopului Gheorghiță Suvejanu, notează Mediafax.

Potrivit sursei citate, Gheorghiță Suvejanu a fost condamant într-un dosar de proxenetism, camătă și spălare de bani. În încercarea de a scăpa de cu mai puțini ani de condamnarea, interlopul a invocat mai multe împrumuturi de la prieteni și rude. Unul dintre apropiații acestuia este chiar Dănuț Lupu. Fostul fotbalist este anchetat pentru mărturie falsă în legătură cu un presupus împrumut de 725.000 de euro pe care i l-ar fi dat interlopului din Galați.

Întrebat despre suma de bani pe care i-ar fi dat-o lui Suvejanu, Dănuț Lupu nu a putut justifica proveniența banilor. Potrivti informațiilor din anchetă, în ultimii 25 de ani, veniturile fostului fotbalist ar fi fost destul de modeste pentru a justifica un împrumut în valoare de mii de euro.

”Este adevărat că de-a lungul timpului am împrumutat cu mai multe sume de bani pe domnul Suvejanu, care îmi este prieten de mai mulți ani. Împrumuturile au fost restituite. Îl cunosc pe C. V. R., asociatul meu. Domnul Suvejanu a împrumutat o sumă de bani pe domnul C. sumă care a fost restituită. Nu îmi amintesc dacă am intermediat rambursarea acestei sume”, ar fi spus Lupu.