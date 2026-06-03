Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare! Decizia este definitivă

Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, va fi eliberat condiționat din închisoare! Astăzi, 3 iunie, magistrații Tribunalului Vrancea i-au admis constestația. Tribunalul Vrancea a anulat decizia anterioară a Judecătorei Focșani. Astfel, fostul primar al Slatinei o să fie pus în libertate. Decizia este definitivă.

Darius Vâlcov este eliberat după ce a executat aproape trei ani din cei șase ani la care a fost condamnat inițial în „dosarul Tablourilor”. Anul trecut, Înalta Curtea i-a redus însă pedeapsa la cinci ani, după ce traficul de influență a fost eliminat.

Acum, Darius Vâlcov o sa fie eliberat. Astăzi, 3 iunie, magistrații Tribunalului Vrancea i-au admis constestația.

„În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deținut în Penitenciarul Focșani, împotriva Sentinței penale nr. 336 din 09.04.2026, pronunțată de Judecătoria Focșani în dosarul nr. 4426/231/2026. Desființează în totalitate sentința penală contestată și, rejudecând cauza: În baza art. 100 din Codul penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 1246 din 08.12.2025 a Tribunalului București – Secția I Penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 130/CO din 04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală. Atrage atenția condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. (2) din Codul penal, referitoare la revocarea liberării condiționate și executarea restului de pedeapsă în cazul în care, după liberarea condiționată, săvârșește o nouă infracțiune. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758 din 04.03.2026, emis de Tribunalul București – Secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Constată că petentul a fost asistat de apărător ales. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 03.06.2026. Document: Hotărârea nr. 90/2026 din 03.06.2026” , se arată în sentința Tribunalului Vrancea.

Darius Vâlcov, condamnat în „dosarul Tablourilor”

Darius Vâlcov își ispășea condamnarea din așa numitul „dosar al tablourilor”. În data de 4 mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat condamnarea definitivă în acest dosar. Fostul ministru al Finanțelor a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și operațiuni de spălare de bani.

Decizia a fost luată în urma unui proces început în urmă cu mai mulți ani. În dosar, procurorii au susținut că sumele obținute de el din fapte de corupție ar fi fost transformate în investiții în bunuri de lux, inclusiv lucrări de artă. La percheziții, anchetatorii au găsit aproximativ 170 de tablouri, precum și alte bunuri de valoare.

Înainte de pronunțarea hotărârii definitive, Darius Vâlcov a părăsit România și s-a stabilit în Italia. În vara anului 2023, acesta a fost readus în țară și a fost încarcerat pentru executarea pedepsei. Mai apoi, în anul 2025, în urma unei căi extraordinare de atac, Darius Vâlcov a beneficiat de o reducere a pedepsei de la șase la cinci ani, decisă de Înalta Curte.

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