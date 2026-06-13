David Hockney a murit la 88 de ani. Artistul care a schimbat pentru totdeauna felul în care privim culoarea, lumina și spațiul

David Hockney, unul dintre cei mai influenți și mai apreciați artiști ai ultimului secol, a murit la vârsta de 88 de ani. Celebru pentru picturile sale cu piscine scăldate în soarele Californiei și pentru stilul său inovator care a traversat șase decenii de creație, artistul britanic lasă în urmă o moștenire uriașă. De la pop art și explorarea identității gay până la experimente digitale realizate pe iPad, Hockney a redefinit constant limitele artei contemporane.

Artistul care a transformat lumina Californiei în artă

David Hockney s-a stins din viață cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 89 de ani, potrivit publicistei sale, Erica Bolton. Considerat unul dintre cei mai importanți artiști britanici ai secolului XX și începutului de secol XXI, Hockney a devenit celebru prin imaginile sale vibrante ale Californiei și ale vieții din Los Angeles.

Lucrări precum A Bigger Splash sau Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) au devenit simboluri ale culturii vizuale moderne, surprinzând scene de iubire, dorință și singurătate sub cerul luminos al sudului Californiei.

„Sunt entuziasmat în fiecare zi. Londra are multe locuri mohorâte, dar eu nu găsesc nimic mohorât în Los Angeles”, declara artistul pentru Los Angeles Times în 1979.

Istoricul Simon Schama considera că succesul lui Hockney nu este întâmplător.

„Opera sa este admirată, iar cuvântul «iubită» nu este deloc exagerat, de milioane de oameni din întreaga lume care vin să o vadă deoarece presupune o promisiune a plăcerii”, a scris acesta.

De la Bradford la cele mai mari galerii ale lumii

Născut pe 9 iulie 1937 în Bradford, într-o familie modestă din clasa muncitoare, David Hockney și-a descoperit talentul artistic încă din copilărie. A studiat la Bradford College și apoi la prestigiosul Royal College of Art din Londra.

Încă din anii de studiu și-a construit reputația de artist rebel. A refuzat să respecte anumite cerințe academice și a insistat că trebuie evaluat exclusiv prin operele sale. Conducerea colegiului a făcut o excepție pentru a-i acorda diploma, conștientă că are în față un talent excepțional.

Influențele sale au fost diverse, de la maeștrii Renașterii și J.M.W. Turner până la Pablo Picasso și artiștii pop americani.

„Sunt doar un artist obișnuit. Admir foarte mult pop art-ul american”, declara el într-un interviu acordat The New York Times în 1964.

Un pionier al reprezentării identității gay

Hockney a fost unul dintre primii artiști importanți care au abordat deschis teme legate de homosexualitate într-o perioadă în care aceasta era încă ilegală în Marea Britanie.

Lucrări precum We Two Boys Together Clinging sau Two Men in a Shower au prezentat relațiile dintre bărbați cu o sinceritate rar întâlnită în arta vremii.

Într-o societate conservatoare, artistul a refuzat să își ascundă identitatea și a devenit un simbol al libertății de expresie, atât în artă, cât și în viața personală.

Piscinele care au intrat în istoria artei

Numele lui David Hockney va rămâne pentru totdeauna asociat cu imaginile piscinelor din Los Angeles, unde reflexiile apei și lumina puternică au devenit personaje principale.

În 2018, lucrarea Portrait of an Artist (Pool With Two Figures), realizată în 1972, s-a vândut la licitație pentru 90,3 milioane de dolari, stabilind la acel moment recordul mondial pentru o operă realizată de un artist în viață.

Criticul Jonathan Jones descria tabloul drept „o distilare calmă a iubirii și tristeții”.

Alte lucrări emblematice, precum The Splash, au fost vândute pentru zeci de milioane de dolari, confirmând statutul lui Hockney drept unul dintre cei mai valoroși artiști contemporani.

Artistul care nu s-a temut niciodată să experimenteze

Deși publicul îl asociază în primul rând cu pictura, Hockney a explorat constant noi forme de expresie artistică.

A realizat decoruri și costume pentru operă și balet, a experimentat cu fotografia și colajul fotografic, a utilizat faxul, imprimanta și, mai târziu, iPad-ul pentru a crea opere digitale.

Celebrii săi „joiners”, colaje construite din zeci de fotografii, au schimbat modul în care artiștii și criticii priveau perspectiva și reprezentarea spațiului.

„Sunt interesat doar de tehnologia care are legătură cu imaginile. Mă interesează orice poate crea o imagine”, spunea artistul în 2013.

„Nu pot anula primăvara”

În ultimii ani, Hockney s-a stabilit în Normandia, Franța, unde a continuat să lucreze aproape zilnic.

În timpul pandemiei de COVID-19, a realizat o serie de desene digitale dedicate renașterii naturii. Mesajul său optimist, „Nu uitați că nu pot anula primăvara”, a devenit celebru în întreaga lume și a fost afișat ulterior pe clădirea Fondation Louis Vuitton din Paris.

Chiar și după accidentul vascular cerebral suferit în 2012 și după problemele de auz care i-au afectat ultimii ani de viață, artistul nu a încetat să creeze.

„Munca mea este cea care mă menține tânăr. Sunt pictor profesionist de 60 de ani. De 60 de ani mă trezesc în fiecare dimineață și fac exact ceea ce îmi doresc”, declara el în 2017.

Omagii după dispariția artistului

Moartea lui David Hockney a provocat reacții emoționante în lumea artei și a culturii.

Prezentatorul Piers Morgan l-a descris drept „unul dintre cei mai mari artiști pe care i-a avut vreodată Marea Britanie” și „un personaj extraordinar”.

„Îmi plăcea mult una dintre replicile lui: «Râdeți mult, vă curăță plămânii»”, a scris acesta.

Deputatul britanic Chris Bryant a declarat că expozițiile recente ale lui Hockney de la Paris au fost „printre cele mai memorabile” pe care le-a văzut vreodată.

La rândul său, istoricul de artă Richard Morris a afirmat că „marea realizare a lui Hockney a fost aceea de a face pictura serioasă să pară lipsită de efort”.

„El a continuat una dintre cele mai ample și constante explorări ale viziunii, spațiului și reprezentării dintre toți artiștii perioadei postbelice. Arta britanică a pierdut un gigant”, a concluzionat Morris.

O moștenire care va dăinui

De la primele sale lucrări inspirate de cultura pop până la experimentele digitale din ultimii ani, David Hockney a rămas fidel unei singure idei: aceea că arta trebuie să ne învețe să privim lumea altfel.

„Să îi înveți pe oameni să deseneze înseamnă să îi înveți să privească”, spunea artistul.

Astăzi, după dispariția sa, această lecție rămâne una dintre cele mai valoroase moșteniri lăsate de omul care a schimbat pentru totdeauna felul în care vedem culoarea, lumina și spațiul.

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