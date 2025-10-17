Acasă » Știri » De câți ani se cunosc Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, de fapt. Au ieșit la restaurant și bruneta a gafat din nou!

De câți ani se cunosc Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, de fapt. Au ieșit la restaurant și bruneta a gafat din nou!

De: Irina Vlad 17/10/2025 | 15:25
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică/ sursă foto: TikTok
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică fac ce fac și petrec tot mai mult timp împreună. Întâlnirea dintre cele două s-a lăsat cu câteva ieșiri în Dubai, orașul milionarilor. Deși mulți au crezut că regăsirea lor a fost pur întâmplătoare, se pare că legătura dintre ele datează de ceva ani. 

Recent, Andreea Bostănică și Irina Columbeanu și-au surprins prietenii virtuali cu o serie de imagini în care apar împreună. Cele două s-au întâlnit în Dubai, oraș care le-a inspirat să fie creative și să își pună în practică o parte din calitățile lor de influencerițe. Fanii nu se așteptau ca vreodată cele două să fie văzute împreună, însă puțini știu că între ele există o prietenie de câțiva ani. Mai precis, cele două se știu de când erau YouTube vloggers și au făcut prima lor provocare.

Andreea Bostănică, gafă uriașă în mediul online

O nouă zi, o nouă șansă de a face conținut de ”calitate” pe rețelele de socialziare. Dacă în urmă cu o zi au făcut parada modei pe TikTok, s-au plimbat cu mașina, au mers la shopping și au făcut ”lip sync” după trei melodii, acum le-a venit rândul să filmeze content într-un renumit restaurant rusesc din orașul milionarilor. Andreea Bostănică și Irina Columbeanu se cunosc de pe vremea când aveau 12 ani, atunci când se aflau la început de drum în industria creatorilor de conținut de pe rețelele de socializare.

La ultima întâlnire, în încercarea de a avea un comportament cât mai distins, Andreea Bostănică nu s-a putut abține prea mult, iar la un moment dat și-a dat frâu liber… aroganței. Înainte de a ajunge în restaurant, Irina și-a exprimat ”îngrijorarea” față de faptul că ar putea fi singurele cliente din local, la ora respectivă, moment în care Andreea Bostănică a liniștit-o, bifând astfel o gafă gramaticală: ”Uite, nu suntem primele, mai sunt și lucrători pe aici. Irina îi era frică să nu fim primele în restaurant”, a spus influencerița.

Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au făcut Taste test

Deși a vrut să pară stăpână pe situație și să le prezinte prietenilor virtuali trendul pe care urmează să-l facă, Andreea Bostănică s-a relaxat prea tare, a uitat scopul vizitei în restaurantul respectiv și nu a mai știut cum se numește provocarea pe care urmează să o facă. Irina i-a sărit în ajutor și a salvat situația. Este vorba despre ”Taste test” – testul gusturilor, unde creatorii de conținut gustă, evaluează și dau note mâncărurilor pe care le gustă.

ANDREEA BOSTĂNICĂ: ”Două universuri paralele s-au întâlnit. Vreau să vă spun că eu și cu Irina ne cunoaștem de când aveam 12 ani. Suntem la un restaurant rusesc și am zis să facem… cum se numește?”

IRINA COLUMBEANU: ”Taste test”

ANDREEA BOSTĂNICĂ: ”Așa, taste test. Aici am o salată cu avocado și… nu știu sincer ce e, dar sperăm să fie bună la gust”.

×