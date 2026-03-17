De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Olanda? Un român a povestit cu ce rămâne, la final de lună

Un român mutat în Olanda a vorbit despre diferențele de salarii dintre țara noastră și statul vestic. Acesta a spus că în țara olandeză poți, după ce primești salariul, să economisești aproape 1000 de euro. Marius Petre, bărbatul stabilit în Olanda împreună cu familia lui, a mai spus și că să meargă în concediu a devenit posibil, spre deosebire de perioada în care a lucrat în țară.

Marius Petre a comparat veniturile, cheltuielile și puterea de cumpărare dintre cele două țări. În timp ce în Olanda poți să folosești banii și în alte scopuri, în afară de chirie, utilități și alimente, în România salariul minim net pe economie este de 4,5 ori mai mic.

Viața mai ieftină

Muncitorul român a expus clar problema din țara noastră: salariile. Acesta a spus că salariul minim abia acoperă cheltuielile zilnice, față de cel din Olanda, care poate fi împărțit în așa fel încât lunar să strângi și o sumă semnificativă:

Eu astăzi vreau să vă explic pas cu pas cum prețuri care sunt mai mari în Olanda sunt, de fapt, mai mici decât ceea ce plătești cu puterea de cumpărare în România. În România, un muncitor cu minimul pe economie supraviețuiește. 2.500 de lei + bonusuri de masă. În Olanda, un muncitor cu salariul minim pe economie poate să economisească 800 de euro în fiecare lună, își permite unul-două concedii în fiecare an, ca să înțelegeți diferența, a spus Marius.

Românul a adus în discuție și diferențele de prețuri ale resurselor. Bărbatul a spus că în România 0,28% din salariul minim reprezintă un litru de benzină, spre deosebire de Olanda, unde ocupă numai 0,08% din venituri.

Unde este mai scumpă benzina? În România, raportat la puterea de cumpărare a românului

Acesta a menționat și un aliment folosit zi de zi. Prețul unei pâini în Olanda este de 0,13% din salariul minim local, iar în statul român ajunge la 0,4%. Dacă inițial pare mai scumpă la noi în țară, nu este așa. Aici, pâinea este mai scumpă în raport cu salariul mult mai mic, în valoare de 2.500 de lei, pe când în Olanda, unde salariul este aproximativ 11.460 de lei, pâinea este chiar ieftină.

Unde e mai scumpă pâinea? Păi în România. Nu trebuie să iei ceea ce vezi mot-a-mot. Trebuie să faci un calcul procentual, să înțelegi de ce în România ăsta moare de foame, iar celălalt are 800 de euro economie, a mai transmis Marius Petre.

