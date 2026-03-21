De ce a murit medicul Liliana Forțu? Avea 62 de ani

Liliana Forțu a murit zilele trecut și a îndurerat o țară întreagă. Ea a murit la vârsta de 62 de ani și a avut o carieră de 30 de ani. Femeia a avut funcția de medic primar chirurg, iar acum s-a aflat care a fost cauza decesului.

Liliana Forțu a fost unul dintre cei mai iubiți medici din România. A lucrat tip de 30 de ani la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași. Ultimii doi ani din viața ei nu au fost ușori și asta pentru că se lupta cu o boală incurabilă. Empatia și experiența profesională pe care a acumulat-o în tot acest timp le va lipsi colegilor medici ai acesteia.

De ce a murit, de fapt, Liliana Forțu

Vestea că medicul primar chirurg, Liliana Forțu, s-a stins din viață zilele trecute i-a îndurerat pe medicii de la pitalul „Sfântul Spiridon” din Iași. Femeia avea 62 de ani și o experiență vastă în domeniu. Ea a fost iubită și de pacienți și a fost mereu considerată empatică. Cel care a făcut anunțul cu privire la tragicul eveniment a fost doctorul Cristian Lupașcu, șeful secției de Chirurgie Generală II. În ultimii doi ani, Liliana lupta împotriva cancerului. Cu toate acestea, lucrurile păreau că merg într-o direcție bună.

Tratamentul pe care îl urma femeia era favorabil, asta presupune că totul mergea bine și în final, ea trebuia să fie salvată. Totuși, nu a fost așa cum toată lumea se aștepta. După ceva timp au apărut complicații, care au schimbat cursul tratamentului. Ea a fost internată la Institutul Regional de Oncologie. Prof. dr. Diana Cimpoeșu a descris-o pe Liliana Forțu drept un medic extrem de iubit de toată lumea, inclusiv de pacienți care nu mai aveau nevoie de tratament și întrebau de ea în continuare.

Tot colectivul spitalului este consternat și profund îndurerat de pierderea colegei noastre. Era un om prezent, activ și iubit de toată lumea. Era foarte veselă, tonică și mereu zâmbitoare cu cei din jur. Era o persoană plăcută pacienților, dincolo de a fi un chirurg excelent, pentru că într-o clinică universitară sunt mai puțini medici cu experiență ca ea. Clinica și-a dorit întotdeauna să o aibă în colectiv. Mai mult, pacienții o iubeau pentru empatia deosebită și modul clar în care comunica, explica boala, intervenția și oferind speranță pentru însănătoșire, a spus Prof. dr. Diana Cimpoșeu.

