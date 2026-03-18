De ce au fost evacuați călătorii din metrou, la Piața Unirii. Cum explică Metrorex incidentul

De: David Ioan 18/03/2026 | 10:16
O garnitură de metrou s-a defectat miercuri dimineață în stația Piața Unirii, iar pasagerii care se deplasau spre nordul Bucureștiului au fost nevoiți să coboare din tren.

Incidentul a avut loc în intervalul de vârf, când fluxul de călători este foarte ridicat pe Magistrala M2, care leagă sudul Capitalei de principalele zone de birouri din centru și nord.

De ce au fost evacuați călătorii din metrou, la Piața Unirii

Problema tehnică a apărut după ce una dintre ușile trenului nu s-a mai închis corespunzător. Din motive de siguranță, Metrorex a decis retragerea garniturii din circulație.

Trenul defect a rămas aproximativ zece minute în stația Piața Unirii 2, timp în care linia a fost blocată. Călătorii au fost evacuați, iar peronul s-a aglomerat rapid. Blocajul produs într un interval în care trenurile circulă, în mod normal, la două minute a generat o aglomerație considerabilă, descrisă de martori ca fiind dificil de gestionat.

Cum explică Metrorex incidentul

Compania a anunțat că a suplimentat numărul trenurilor aflate pe traseu pentru a reduce întârzierile și pentru a gestiona numărul mare de pasageri care folosesc metroul în orele dimineții.

Efectele întârzierii s-au resimțit și în alte stații de pe Magistrala 2. La Piața Victoriei, cozile de pasageri s-au extins până în zona turnicheților, semn al presiunii crescute asupra traficului subteran.

