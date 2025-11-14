De ce nu și-a expus Jador copilul pe internet. A explicat adevăratul motiv abia acum

După mai multe încercări și relații controversate, Jador și-a găsit liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și și-au întemeiat familia mult visată. În urmă cu 5 luni și jumătate, artistul și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. Băiețelul lor, Avraam, a venit pe lume, iar totul a căpătat un alt sens, așa cum a spus chiar manelistul.

Jador a făcut o postare în mediul online, unde a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor. Acesta a vorbit despre motivul pentru care nu a dorit să își expună băiețelul pe rețelele sociale, până în acest moment.

De ce nu și-a expus Jador copilul pe internet

Artistul a făcut un clip video pe care l-a postat pe Instagram și în care a subliniat adevăratul motiv pentru care nu și-a afișat copilul pe Internet. Oana, soția lui, a completat afirmațiile făcute de artist.

„Motivul real este faptul că am văzut la mai multe persoane, care și-au pus copiii pe Internet, mai multe comentarii răutăcioase, diferite glumițe proaste. Astfel, am preferat să nu îl postăm, ca să îl ferim cumva de energia asta negativă”, a spus artistul „În schimb, pentru noi în casă, filmându-ne, făcând live și așa mai departe este dificil să îl acoperim mereu și să nu îi arătăm fața”, a declarat Oana, soția lui Jador.

Jador a anunțat și momentul în care copilul lor va fi expus în mediul online. Acesta a mărturisit că momentul mult așteptat va avea loc astăzi, 14 noiembrie, odată cu lansarea unei melodii, al cărei videoclip îl include și pe cel mic.

„Mâine îl postăm. Vă rugăm frumos să nu îl judecați, pentru că o să vadă comentariile, atunci când va crește mare. Vă rugăm să nu ne judecați copilul, ne puteți înjura pe noi, dar să nu spuneți nimic rău de el, pentru că este doar un copil”, a adăugat cântărețul.

