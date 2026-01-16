De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt. Marina Almășan a spus adevărul: „Trebuie să-și asume și ‘riscurile’”

Plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a șocat o țară întreagă, dar și pe colegii săi de breaslă. Marina Almășan a intervenit în subiectul momentului și i-a lansat o invitație jurnalistului. Toate detaliile în articol.

După 18 ani petrecuți în trustul Pro TV, Măruță a rupt colaborarea, iar emisiunea lui nu va mai putea fi urmărită. Românii sunt uimiți de această veste, iar fanii emisiunii nu se vor putea obișnui prea ușor cu lipsa jurnalistului.

De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță

Această veste complet neașteptată a stârnit un val de reacții. Mai multe nume sonore au intervenit în subiectul momentului, printre care și Marina Almășan. Aceasta a vorbit despre situațiile neplăcute care duc la astfel de rupturi și a dezvăluit lucruri neștiute de public.

„În economia de piață, piața dictează. Prin urmare, televiziunile comerciale își configurează programele și își aleg vedetele în funcție de performanțele lor concrete. Nu e nimic neobișnuit: n-ai rating, ieși din grilă, că nu mai aduci bani! La noi, la postul public, criteriile sunt altele: noi trebuie să existăm, ca să facem educație, informare, divertisment – și acesta educativ. Ceea ce nu întotdeauna generează ratinguri mulțumitoare, dar e vorba aici de misiune publică”, a declarat ea.

Prezentatoarea emisiunii „Hai-hui cu…Marina” de la TVR i-a propus o ofertă colegului său de breaslă:

„Din solidaritate cu colegii mei, Cătălin Măruță (la care țin foarte mult, el fiindu-mi coleg, cândva, la TVR) și Dan Capatos (căruia i-am fost invitată în emisiuni, până la un punct, în care s-a comportat profesionist), voi spune că regret nespus acest moment „de cotitură”, cu siguranță, neplăcut, din carierele lor. Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi și tenaci, n-am niciun dubiu că se vor reseta rapid și că vor folosi acest „hotar” pentru a se dedica unor alte proiecte personale, ceea ce oricum deja fac amândoi. Eu, una, le urez succes și, dacă se vor afla vreodată în impas, îi invit cu drag în echipa mea „Hai-Hui”! Voi fi încântată să colindăm împreună lumea!”.

