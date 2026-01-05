Acasă » Știri » De ce s-au supărat fanii pe The Odyssey a lui Christopher Nolan: costumele care au aprins internetul

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 23:30
Odyssey, sursa - captură Social Media KinoCheck.com

Noul film The Odyssey, regizat de Christopher Nolan, este una dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale momentului. O epopee inspirată din mitologia Greciei antice, cu un cast uriaș și promisiunea unui spectacol grandios. Totul părea să meargă perfect până când au apărut imaginile. Și, odată cu ele, furia fanilor pasionați de istorie.

Primul indiciu a apărut încă din 2025, când a fost publicată o imagine cu Matt Damon în rol principal. Entuziasmul a crescut, iar trailerul lansat spre finalul anului a confirmat: The Odyssey va fi un film mare, spectaculos, intens. Doar că, odată cu admirația, au apărut și primele sprâncene ridicate. Mai mulți pasionați de istorie antică au observat ceva ciudat: soldații greci din film nu arătau prea grecește.

Publicația GreekReporter a fost printre primele care a semnalat problema. Analiza lor a vizat două aspecte clare: coifurile soldaților și navele din film.

„Odiseea” lui Homer este asociată de mulți istorici cu Epoca Arhaică, iar chiar și cei care o plasează mai devreme, în Epoca Bronzului târziu, sunt de acord asupra unui lucru: războinicii greci purtau coifuri corintice. Acestea erau realizate din bronz și acopereau aproape complet capul, lăsând doar mici deschideri pentru ochi și gură.

În trailerul lui Nolan, însă, coifurile sunt deschise în față, cu o estetică mai degrabă modernă sau fantasy. Pentru pasionații de istorie, asta a fost o lovitură directă.

Reacțiile online nu au întârziat. Comentarii preluate de IGN au devenit virale. Un utilizator a scris ironic că nu știa că grecii antici purtau „căști de Batman” și navigau cu nave vikinge. Altul a observat că personajele poartă pantaloni și se află pe corăbii lungi, cu capete de dragon, mai apropiate de Scandinavia decât de Marea Egee.

Și aici apare a doua problemă: navele. În trailer apar vase lungi, cu ornamente de tip dragon, care seamănă izbitor cu drakkar-urile vikinge. În realitate, grecii antici foloseau trireme și alte tipuri de nave complet diferite ca formă și funcție.

Aici intervine nuanța. Deși criticile sunt corecte din punct de vedere istoric, trebuie spus clar: The Odyssey nu este un documentar. Filmul este descris drept un epic mitologic, o poveste fantastică, cu creaturi legendare, sirene și chiar ciclopi. Oricât de riguros ar fi Nolan cu detaliile tehnice în alte producții, nimeni nu se așteaptă ca un ciclop să fie istoric corect.

Cu alte cuvinte, filmul cere să fie privit cu o doză de indulgență. Realismul absolut nu este miza principală, ci atmosfera, mitul și spectacolul.

The Odyssey este adaptată după poemul lui Homer și are o distribuție impresionantă, din care fac parte Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Jon Bernthal și alții. Filmul promite aventură, dramă, mitologie și scene de acțiune ample, așa cum Nolan știe să construiască.

Furia fanilor pornește din dragostea pentru detaliu și istorie, nu din ură față de film. The Odyssey al lui Christopher Nolan pare să fie mai degrabă o reinterpretare artistică a mitului decât o lecție de istorie. Rămâne de văzut dacă publicul va accepta acest compromis sau dacă dezbaterea despre căști, pantaloni și corăbii va continua mult după premieră.

Un lucru e sigur, filmul încă nici n-a apărut, iar deja face valuri.

