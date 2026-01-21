Acasă » Știri » De ce sunt femeile de peste 45 de ani furioase. Corpul se schimbă radical

De: roxana tudorescu 21/01/2026 | 19:00
Fenomenul potrivit căruia femeile sunt mai irasicibile la mijlocul vieții a fost explicat de psihologi. Care sunt factorii care determină aceste schimbări și stările de nervi pe care acestea le au? Toate detaliile în articol.

Cazurile femeilor care trec printr-o criză la mijlocul vieții sunt tot mai crescute. Psihologii explică că la baza acestui lucru stau multe aspecte care le influențează în mod negativ.

Potrivit Bolde, printre motivele care duc la aceste schimbări sunt:

Perioada între perimenopauză aduce epuizare, ambiții blocate și o suprasarcină emoțională. Astfel, apare o furie tăcută, dar controlată, care este deseori invizibilă pentru ceilalți.

Realizează greul pe care l-au dus singure. La mijlocul vieții, femeile încep să realizeze cât au dus în spate din punct de vedere emoțional. Au avut grijă de toți cei dragi și s-au lăsat pe locul 2. Acest aspect le influențează stările profund. Furia lor nu vine din efortul pe care l-au depus, ci din faptul că ele simt că acesta a fost ignorat.

Schimbări hormonale și ale corpului. Perimenopauza și menopauza vin cu modificări hormonale majore. Acestea afectează somnul, energia și emoțiile, iar multe femei se simt într-o ”luptă” cu propriul corp, mai ales în situațiile în care simptomele nu sunt luate în serios de alții sau ridiculizate. Printre acestea se numără oboseala, ceața mentală și iritabilitatea.

Conform studiilor, aceste schimbări hormonale le reduc femeilor capacitatea de a tolera strestul, astfel rezultând reacții nervoase. Furia apare pentru că resursele biologice sunt diminuate, iar atunci când nu sunt înțelese, acestea explodează.

Au obosit să rezolve tot. Femeia este punctul de rezistență din multe familii. Acestea se ocupă de organizare, repararea situațiilor și anticiparea lor. Astfel, dacă ele nu sunt, problemele apar. Astfel, femeile ajung să se întrebe de ce nu primesc ajutor și de ce trebuie să rezolve ele totul.

Regretă că nu și-au trăit viața cum voiau. Multe femei ajung la mijlocul vieții și realizează că au o carieră care stagnează, se află în relații nepotrivite sau au făcut sacrificii care nu s-au meritat. Prin urmare, toată munca depusă și răbdarea pe care le-au avut au fost degeaba. Această realizare stârnește frustrare.

Acestea sunt principalele motive care determină o femeie ajunsă la 45 de ani să fie mai nervoasă printre multe altele, precum:

  • Ea nu mai acceptă tăcerea politicoasă.
  • Și-a ascuns furia ani la rând.
  • Refuză să mai joace rolul femeii plăcute.
  • S-a săturat să i se minimalizeze realitatea.
  • Nu mai are resurse emoționale.
  • Începe să se pună pe primul loc.
  • Nu mai simte nevoia să se explice

Astfel, acea ”furie” este, de fapt, un respect de sine care a apărut mult prea târziu.

×