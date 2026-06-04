De ce sunt sfătuiți oamenii să pună lămâi pe pervazul ferestrelor în iunie. Trucul simplu recomandat de experți

Odată cu venirea lunii iunie și a temperaturilor mai ridicate, tot mai multe gospodării se confruntă cu apariția muștelor în locuință. În acest context, experții recomandă o soluție simplă și naturală pentru a ține insectele la distanță: folosirea lămâilor pe pervazul ferestrelor.

Specialiștii susțin că muștele sunt atrase de mirosurile alimentelor și de căldura din interiorul locuințelor, însă anumite arome puternice le pot descuraja să intre în casă. Printre acestea se numără și mirosul citricelor, potrivit Express.

Potrivit sursei citate, o lămâie tăiată și așezată pe pervazul ferestrei poate contribui la îndepărtarea muștelor, în special în perioadele în care ferestrele sunt lăsate deschise pentru aerisire.

Cum te poate ajuta o lămâie să ții insectele la distanță

Experții explică faptul că mirosul puternic al lămâii este neplăcut pentru multe insecte, chiar dacă pentru oameni este asociat cu prospețimea și curățenia. Din acest motiv, plasarea lămâilor în apropierea ferestrelor și a ușilor poate reduce numărul insectelor care pătrund în locuință.

Pentru un efect mai puternic, unele persoane aleg să introducă câteva cuișoare în lămâie, combinația fiind considerată și mai eficientă împotriva muștelor și a altor insecte.

Metoda este apreciată deoarece nu implică utilizarea substanțelor chimice și poate fi pusă în practică folosind ingrediente pe care multe persoane le au deja în bucătărie.

Pe lângă folosirea lămâilor, specialiștii recomandă menținerea curățeniei în bucătărie, îndepărtarea resturilor alimentare și golirea regulată a coșului de gunoi pentru a reduce factorii care atrag insectele.

În sezonul cald, când muștele devin mai active, astfel de soluții naturale sunt tot mai căutate de persoanele care doresc să evite insecticidele și să își protejeze locuința într-un mod simplu și ieftin.

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