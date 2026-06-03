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Cum poți scoate ușor petele de vin roșu de pe țesături. Trucurile recomandate de experți

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 07:40
Cum poți scoate ușor petele de vin roșu de pe țesături. Trucurile recomandate de experți
Sursa foto: Shutterstock
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Petele de vin roșu sunt printre cele mai dificile de îndepărtat, însă specialiștii spun că există câteva metode simple care pot face diferența dacă sunt aplicate rapid.

Potrivit experților citați de Good Housekeeping, cheia este intervenția imediată, deoarece pigmenții din vin se fixează rapid în țesături și devin mult mai greu de scos dacă sunt lăsați să se usuce. Specialiștii recomandă ca imediat după producerea petei să fie absorbit cât mai mult lichid cu ajutorul unui material curat sau al unui prosop de hârtie. Este important ca zona să fie tamponată ușor, fără frecare, pentru a evita extinderea petei în fibre.

Apa rece, primul aliat

Un alt pas recomandat este clătirea cu apă rece, care ajută la diluarea pigmentului și împiedică fixarea acestuia. În unele cazuri, se poate aplica sare peste pată, aceasta având rolul de a absorbi lichidul rămas și de a reduce intensitatea culorii.

Pentru petele mai dificile, experții recomandă utilizarea unor soluții speciale de curățare sau a unui amestec pe bază de detergent și ingrediente precum oțetul sau bicarbonatul de sodiu, în funcție de tipul materialului. Acestea ajută la descompunerea pigmentului rămas în fibre.

Specialiștii avertizează că unele greșeli pot face pata mai greu de îndepărtat. Frecarea agresivă, folosirea apei fierbinți sau întârzierea curățării pot duce la fixarea permanentă a vinului în material. Experții spun că, deși petele de vin roșu pot părea imposibil de scos, intervenția rapidă și metodele corecte pot salva hainele sau textilele afectate.

Cei trei pași simpli pentru a scăpa de petele de vin roșu

Bluza ta albă preferată nu este pierdută doar pentru că s-a pătat cu vin roșu. Este recomandat să începi procesul de îndepărtare a petei imediat ce o observi, pentru ca aceasta să nu apuce să se fixeze în material.

Dacă porți în continuare articolul vestimentar, așază o cârpă între material și piele și tamponează zona cu apă rece până când îl poți spăla.

Când ajungi la spălare, aplică un produs pentru îndepărtarea petelor și lasă-l să acționeze până la cinci minute.

Dacă pata persistă, lasă materialul la înmuiat timp de 15 minute în apă rece, aplică din nou un detergent special pentru pete, apoi spală-l în apă caldă cu înălbitor compatibil cu materialul.

Există soluții și dacă vinul roșu ajunge pe mochetă. Începe prin a absorbi cât mai mult din vinul vărsat, chiar și apăsând pe zonele afectate cu prosoape absorbante, dacă este necesar.

Aplică soluție pentru pete de vin și las-o să acționeze până la cinci minute. Tamponează zona până când pata dispare complet și îndepărtează eventualele reziduuri cu o lavetă umedă.

Pentru petele persistente, amestecă o jumătate de linguriță de detergent de vase și o jumătate de linguriță de oțet alb cu două căni de apă caldă. Aplică soluția pe mochetă cu ajutorul unui burete și tamponează pentru uscare. Apoi pulverizează sau tamponează cu apă rece pentru clătire și continuă să usuci prin tamponare.

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