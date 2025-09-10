De ce susține Israel că a atacat Doha, Qatar. Ministrul Apărării l-a susținut total pe Netanyahu

Israelul a atacat clădirea în care se aflau liderii în exil ai grupării Hamas, aflată în Doha, Qatar, cu peste zece avioane care au lansat concomitent mai multe runde de rachete.

Oficialii israelieni au susținut că operațiunea a fost justificată, având în vedere că Hamas a revendicat atacul comis în urmă cu o zi din Ierusalim.

„Ieri, în urma atacurilor mortale din Ierusalim și Gaza, prim-ministrul Netanyahu a instruit toate agențiile de securitate să se pregătească pentru posibilitatea de a viza liderii Hamas. Ministrul Apărării a susținut pe deplin această directivă”, a transmis un oficial israelian sub protecția anonimatului, relatează CNN.

De ce susține Israel că a atacat Doha, Qatar

Deși bombardamentul a fost unul masiv, se pare că nu și-a atins ținta propusă.

„Confirmăm eșecul inamicului de a-i asasina pe frații din delegația de negocieri. Cinci membri prezenți la discuții au fost uciși”, transmite gruparea militantă islamică.

Una dintre principalele ținte ale atacului a fost negociatorul șef al Hamas, Khalil Al-Hayya, dar acesta a supraviețuit. Fiul său se numără însă printre victime.

„Atacul produs asupra delegației de negocieri, într-un moment în care au loc discuții cu privire la recenta propunere a președintelui american Donald Trump, confirmă fără îndoială că Netanyahu și guvernul său nu doresc să ajungă la acord de pace”, susține Hamas printr-un comunicat.

Cum s-a văzut atacul de la fața locului

Doha este una dintre cele mai sigure capitale din Orientul Mijlociu, fiind un renumit centru de afaceri. Mai este și o destinație turistică accesibilă pentru cei care vor să descopere cultura arabă, dar și frumusețea plajelor din Golful Persic.

Însă liniștea locuitorilor și vizitatorilor a fost tulburată de bombardamentul lansat pe neașteptate de armata israeliană.

„Haosul a cuprins din senin străzile. Sunetul exploziilor a fost asurzitor. Toată lumea fugea în toate direcțiile, nu știai de unde vine pericolul”, este mărturia unui trecător care a surprins video momentul atacului.

Mai mulți civili au fost răniți în urma bombardamentului lansat de Israel, însă numărul acestora nu este momentan cunoscut. Oficialii qatarezi au transmis că un membru al Forțelor Naționale de Securitate a fost ucis.

