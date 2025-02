De la Casa Albă la ”Squid Game”? Biden ar putea intra în cel mai ”mortal” joc al Hollywood-ului!

Joe Biden intră oficial în lumea showbiz-ului, iar fanii deja speculează dacă fostul președinte ar putea avea un rol surpriză în ”Squid Game”. Acesta a semnat un contract cu Creative Artists Agency – aceeași agenție care îl reprezintă pe actorul Lee Jung Jae (care are rol principal în producție), cât și pe regizorul Hwang Dong Hyuk.

După ce a încheiat mandatul de președinte la Casa Albă, fostul șef de stat a semnat un contract cu renumita agenție de talente Creative Artists Agency, datorită ultimei sale cărți lansate, „Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”. Deși cartea a văzut lumina tiparului acum opt ani, asta nu a împiedicat agenția să-l ”antameze” pe Biden.

Agenția îl reprezintă pe starul nipon de baseball Shohei Ohtani, actori celebri, precum Brad Pitt sau Meryl Streep, dar și echipa de producție a celebrului serial coreean, „Jocul Calamarului” (Squid Game). În acest context, presa americană, citată de Hindustan Times, speculează că Joe Biden ar putea deveni coleg cu Lee Jung Jae, protagonistul cunoscutei serii de filme.

„Președintele Biden este una dintre cele mai respectate și influente voci ale Americii în afacerile naționale și globale. Angajamentul său de-a lungul vieții față de serviciul public este unul de unitate, optimism, demnitate și posibilitate. Suntem profund onorați să colaborăm cu el”, au transmis reprezentanții Creative Artists Agency.

Ce rol ar putea juca Biden în Squid Game

Sezonul 3 al Squid Game este programat să apară la jumătatea verii din anul în curs. Echipa de producție, în frunte cu directorul și regizorul Hwang Dong Hyuk, au în vedere introducerea de noi personaje, unele dintre ele celebre.

Încă nu este clar dacă Joe Biden va apărea în noul sezon, însă surse apropiate agenției susțin că ar exista un plan pentru o scenă cu fostul președinte.

„Joe Biden se potrivește în universul distopic conturat în Squid Game. Ar fi o apariție pe cinste”, declară sursele, care au dorit să rămână anonime.

Biden însă nu este singurul politician de pe lista de clienți ai Creative Artists Agency. Barack și Michelle Obama, John Manchin, Susan Rice și Beto O’Rourker se numără, de asemenea, printre cei semnați de agenție.

Fostul președinte a mărurisit la încheierea mandatului că este pregătit să se implice în noi proiecte, chiar și cinematografice, dacă are platforma necesară pentru a face acest pas. Odată intrat în familia Creative Artists, Biden și-ar putea îndeplini visul.

