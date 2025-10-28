De peste Ocean, direct în Capitală! Cum arată studioul de pilates care face furori printre vedete. Vica Blochina și Vanessa s-au abonat!

Doamnelor și domnișoarelor, atenție! O nouă locație de top s-a deschis în zona de Nord a Capitalei, locul unde rafinamentul se întâlnește cu forța, și unde mușchii se lucrează în liniște, dar cu efect maxim! Este vorba despre un studio modern dedicat pilatesului! Este noua fiță printre vedetele atât de peste Ocean, cât și din România. De altfel, de peste Ocean s-au inspirat și patronii localului. Nu este vorba doar despre un antrenament, ci despre un stil de viață! Și, apropo de vedete, la deschidere numeroase nume cunoscute și-au făcut apariția pentru a ciocni un pahar de șampanie în cinstea noii locații. Și unde sunt vedete și locuri fresh, nu poate lipsi nici CANCAN.RO. Vă prezentăm, în exclusivitate, cea mai nouă locație unde să vă lucrați muschii!

Pilatesul este noua fiță printre vedetele din România, iar acum au o nouă locație unde se pot antrena. Deja acest sport este foarte iubit și popular în America, de unde și patronii localului s-au inspirat. Numele studioului a fost inspirat de micuța fiică a patronilor, Kay, care dă un aer personal și delicat întregului concept. În ceea ce privește clasele, ușile sunt deschise pentru oricine, de la începători până la pasionații de mișcare.

Pilates, noua pasiune a vedetelor!

Mai multe detalii despre sportul care face furori printre vedete ne-a oferit chiar soția patronului, Vanessa, care povestit cum a prins contur această oază de sănătate.

„Ideea a venit din senin. Ne-am gândit să facem asta pentru că noi călătorim foarte mult și am văzut acest concept în Los Angeles, în Londra, în New York, ne-a plăcut ideea de a avea totul la un loc, să fie un loc dedicat femeilor, foarte girly care are alăturat barul acesta numai cu băuturi sănătoase, smoothie-uri, matcha și totul pe bază de proteină, de colagen, lucruri pentru binele stării și al trupului. Mă duceam la pilates și mi-am dat seama că în toată România nu există un loc ca acesta. Am căutat spații, l-am găsit pe acesta. Am făcut totul de la zero și a ieșit de vedeți astăzi aici. Am avut într-adevăr ajutorul unei firme. Ne-a luat între două și trei luni. Detaliile sunt cele care fac diferența și care te omoară, stai și le aranjezi până să iasă bine. Până și logo-ul și toate detaliile mici au durat”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Vanessa, care este însărcinată în opt luni, ne-a dezvăluit că ea face pilates și acum, sportul fiind foarte benefic femeilor însărcinate.

„După ce am născut-o pe fetița mea am început să fac pilates. Noi o să avem și clase dedicate femeilor însărcinate, ajută mult și la naștere. Eu am acum opt luni de sarcină și încă fac pilates” , a mai adăugat ea.

Vica Blochina nu a putut lipsi de la un asemenea eveniment. Celebra blondină arată demențial la 50 de ani, astfel că sportul face parte din rutina ei zilnică. Și pentru că, mai nou, vedeta este specialistă în numerologie, iar noi ne aflam la un eveniment de lansare a unei afaceri, am fost curioși să aflăm dacă data aleasă le va aduce noroc patronilor.

„Suntem în 25.10.2025, azi este una dintre cele mai bune zile să deschidem o afacere. Dacă nu știi numerologie, vă învăț eu. Dacă vrei să îți meargă ceva, trebuie să aduni datele și să îți iasă ori 6, ori 5, ori 3, cu siguranță o să meargă foarte bine”, a spus Vica pentru CANCAN.RO.

