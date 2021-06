De râsul curcilor! Un fermier căsătorit oferă o garsonieră în chirie în schimbul serviciilor sexuale. Ce mesaje le trimitea posibilelor chiriașe: „O dau pe p%#^ă”

Un bărbat dintr-o comună de pe Valea Prutului, om serios, cu nevastă și copii acasă, de profesie fermier, a ajuns de povestea lumii. Acesta a dat un anunț despre închirierea unei garsoniere la prețul de 800 de lei, dar în spatele acestui lucru se ascundeau intențiile lui care nu erau printre cele mai…curate.

Un fermier cu nevastă și copii dintr-o comună de pe Valea Prutului s-a făcut de rușine, după ce una dintre potențialele chiriașe, o domnișoară interesată de garsoniera pe care o avea dată spre închiriere, i-a scot la lumină adevăratele intenții.

Bărbatul a urcat pe internet anunțul legat de închirierea garsonierei sale, la un preț de 800 de lei. Numai că, potrivit informațiilor oferite de vremeanoua.ro, acesta, atunci când vedea în posibilele chiriașe domnișoare frumoase și tinere, lăsa garda jos și nu mai cerea niciun ban, ci doar servicii sexuale.

Ghinionul lui a făcut ca una dintre posibilele chiriașe să fie o domnișoară mai atentă la detalii și cu demnitate, chiar iubita unui fost concurent de la Românii au talent. Aceasta l-a dat în vileag și l-a făcut de rușine, publicând mesajele pe care i le-a trimis, fără nicio jenă.

„Luni sunteți liber să ne vedem?

Of, de ce nu înțelegi, o dau pe p$%#ă. Dacă îți convine îmi dai mesaj, dacă nu, nu.

Dacă aveți impresia că așa o să găsiți pe cineva care să vă închirieze apartamentul, sănătate. Și nu cred că ați vrea să pun asta pe Facebook” a fost conversația dintre tânăra care dorea să închirieze garsoniera și bărbatul în cauză.

Nu se afla la prima situație de acest gen

Se pare că mesajele șocante pe care le-a avut cu domnișoara cu pricina nu au fost primele de acest gen. O altă femeie a povestit totul despre experiența avută cu „domnul care dă garsoniera pe [email protected]%^&”.

“Am avut noroc că mi-am dat seama că nu e om serios și nu trebuie să ajung eu în aceeași încăpere cu dânsul. E și masiv, se uită fix și ciudat la tine, libidinos, te măsoară. Și te sperie. M-am lăsat păgubașă în ultima clipă, iar când am văzut mesajul Elenei, fata care, la fel, a fost interesată să îi închirieze garsoniera, mi-am făcut cruce. Mi-am dat seama că am trecut pe lângă o situație foarte rea. Eu am muncit în străinătate și am vrut să închiriez o garsonieră, ca să am un loc al meu, întrucât casa părintească a rămas unui frate, din comuna Tătărăni. Și văzând că cere doar 800 de lei pe lună, am spus că este bine, mai ales că pozele arătau o locuință dotată, curată. M-a apărat Dumnezeu. Asemenea oameni nu știi ce au în cap”, a spus Andreea.