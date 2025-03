De unde a primit Bursucu porecla care l-a făcut celebru? Care este numele lui real

Puțini știu de unde a primit Bursucu porecla care i-a adus celebritate în România. A fost numit așa încă de când și-a început cariera în lumea televiziunii. Iată care este numele lui real, dar și ce spune despre apelativ.

Adrian Cristea sau „Bursucu”, cum îl știe toată lumea, este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România. Porecla i-a fost dată încă din perioada în care și-a început cariera la TV, la PRO TV, și se făcea remarcat ca dansator în trupa de balet de la „Dansez pentru tine”. Acolo, alături de Petre Năstase și Monga Segall, s-a ales cu celebrul apelativ care l-a consacrat în lumea televiziunii.

Petre Năstase a povestit cum porecla „Bursucu” pentru Adrian Cristea. Regizorul emisiunii nu reușea să le țină minte numele coregrafilor și dansatorilor, așa că a ales să îi numească: Bursucu, Căprioara și Furnica.

„Pe Adrian Cristea l-am cunoscut la concursul «Dansez pentru tine», de la PRO TV. Era pe atunci un tânăr dansator, făcea parte din trupa de balet. Și, pentru că nu reușeam să le țin minte numele, i-am numit pe coregrafi și pe dansatori Bursucu, Căprioara, Furnica. Și așa au rămas, cu poreclele acestea, cu ele au intrat în lumea televiziunii. Iată că am avut inspirație, căci le-au purtat succes. Pe Adrian Cristea l-am numit Bursucu pentru că era cel mai grăsuț față de ceilalți dansatori. De altfel, tuturor le sunt ca un naș în televiziune, i-am și sprijinit la debutul pe micul ecran, au fost aleși de mine și de Mona Segall când s-a format trupa de dansatori. Pe Bursucu l-aș distribui și într-o comedie pe viitor, are și calități de actor. Am rămas în relații foarte bune! Este un băiat foarte mișto”, a spus Petre Năstase, potrivit click.ro.