Episoadele 9 și 10 ale emisiunii Te cunosc de undeva! s-au filmat fără Alina Pușcaș! Pepe n-a avut alături o altă parteneră de platou, ci s-a descurcat singur și a finalizat cu brio ultimele episoade turnate de producătorii show-ului transformărilor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Alina și a dezvăluit motivul pentru care a absentat! O chestiune urgentă, care nu permitea să nu fie rezolvată, a făcut-o pe șatenă să-l lase pe Pepe să se descurce cu desfășurătoarele emisiilor!

În urmă cu doar câteva zile, s-au filmat episoadele 9 și 10 ale emisiunii Te cunosc de undeva!, show difuzat de Antena 1. De altfel, sunt ultimele episoade filmate în avans, asta până pe 29 mai, atunci când se vor turna și emisiile următoare. Numai că, sursele CANCAN.RO au informat că Alina Pușcaș a fost absentă de la filmări, iar Pepe a fost nevoit să se descurce singur, fără o parteneră de platou.

(NU RATA: Adevăratul motiv pentru care Alina Pușcaș a amânat nunta cu Mihai Stoenescu: ”Dacă mai are sens…”)

„A intervenit o chestie la care trebuia să nu lipsesc„

CANCAN.RO a luat legătura cu Alina Pușcaș, asta din dorința de a afla care a fost motivul care a stat în spatele absenței prezentatoarei TV. Astfel, în exclusivitate pentru publicația noastră, șatena a dezvăluit că a intervenit o situație care nu putea fi amânată, așa că a fost nevoită să-l lase pe Pepe singur în platou. În aceeași măsură, Alina a mărturisit că, din păcate, nu este prima oară când se întâmplă să lipsească de la filmările emisiunii Te cunosc de undeva!. Totodată, șatena a subliniat faptul că emisiunea de la Antena 1 se bucură de un real succes în rândul publicului telespectator, lucru cât se poate de îmbucurător.

„Da, am fost plecată. Nu am putut să merg la filmări, am fost plecată, nu s-a putut schimba data și aia a fost. Nu e prima oară, din păcate, când s-a întâmplat o chestie de genul ăsta. Nu s-a pupat programul, deși știam, dar a intervenit o chestie la care trebuia să nu lipsesc și, din păcate, n-am putut să modificăm programul pentru că era vorba de prea mulți concurenți care erau implicați. Emisiunea merge foarte bine, am fost lideri de piață. Mai avem filmări pe 29 și 30… suntem în regulă cu restul. De prezentat emisiunea… n-am luat niciodată varianta în calcul să renunț”, a declarat Alina Pușcaș, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Alina Pușcaș trece prin momente grele. Problemele de sănătate cu care se confruntă prezentatoarea Tv: „Am avut o zi cu dureri serioase”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.