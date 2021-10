Deea Codrea, primele declarații din postura de mămică! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a născut în apă. „Am avut un travaliu lung”

Sâmbătă, 9 octombrie, Deea Codrea a devenit pentru prima oară mămică. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar acum se bucură de momentele petrecute cu el. Aceasta a avut o naștere ușoară, în apă, fără medicamentație sau anestezie.

Deea Codrea a ales să nască pe cale naturală, în apă, fără medicamentație sau anestezie. Aceasta a spus că nașterea a fost una ușoară, chiar dacă travaliul a fost destul de lung, însă nimic nu a mai contat în momentul în care și-a ținut pentru prima oară copilul în brațe.

„Suntem bine. Iian este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame, azi-noapte la ora 4:01, alături de cel mai bun tătic din lume.

Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu, dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor… Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie… s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Iian are cel mai frumos plâns din Univers”, a declarat Deea Codrea, după naștere.

A crezut că naște înainte de termen

În a 39-a săptămână de sarcină, Deea Codrea s-a confruntat cu o situație neplăcută. A avut niște dureri cumplite și a crezut că intră în travaliu și că va naște înainte de termen. Nu putea nici măcar să stea în picioare, iar timp de trei zile a trecut prin momente de spaimă.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” le-a dezvăluit fanilor prin ce a trecut, în urmă cu câteva zile, motivându-și totodată absența de pe rețelele de socializare.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin.

N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că dacă în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci… nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea.

