Denisa și Domnul Rimă pregătesc momentul mare, dar ce sex are copilașul oare? Flick: “Am cumpărat lucruri neutre…”

Flick și Denisa au dispărut deodată, iar soția de „poet” s-a dovedit a fi însărcinată! Desigur, rima precedentă nu este la fel complexă ca cele debitate de Andrei Sebastian Filcea, dar până la urmă vedeta cu asta se ocupă. Pe lângă compoziția poetică, Flick urmează să devină tată, aspect îl emoționează extrem de puternic. În interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO de către cuplul Filcea, dragostea a plutit în aer. Soții se înțeleg din priviri, iar fostul prezentator de la „ZU” se dovedește atent la orice gest al soției.

Sarcina se află într-un stadiu avansat, perfect vizibil, iar entuziasmul viitorilor părinți este unul cât se poate de vădit. Au anunțat fericitul eveniment pe Instagram, cu un filmuleț emoționant pentru internauți, însă detaliul surprinzător al acestei ecuații este faptul că Flick și Denisa nu cunosc sexul copilului, dar nici nu inteționează să îl afle până la naștere.

„La început eram destul de speriată…”

Manechin de profesie, actualmente femeie de afaceri și soție de vedetă, Denisa Filcea radiază în prezența alesului ei, bărbat care o susține și îi oferă suport necondiționat. Se pare că tocmai acest factor a fost decisiv în alungarea temerilor pe care tânăra le dezvoltase în faza incipientă a sarcinii, când poveștile persoanelor din jur o anxietau puternic. Acum, Denisa este degajată și abia așteaptă să își aducă pe lume bebelușul, al cărui sex este încă necunoscut.

„Viața se schimbă, dar e normal să se schimbe și e normal să evoluăm. În ceea ce privește o familie, asta înseamnă evoluția. Din punctul meu de vedere, o căsnicie, faci o casă, faci copii și cam asta înseamnă să evoluezi ca om. Trebuie să recunosc că la început eram destul de speriată, mai ales de ce?

Eu lucrez cu mămici și nu știu de ce mămicile au dorința, plăcerea de a povesti în cel mai mic detaliu sarcina, nașterea. Și pe lângă că o povestesc în cel mai mic detaliu, o fac într-un mod foarte dramatic! Și la început, din poveștile pe care le-am auzit, eram destul de speriată, dar având propria mea experiență, vreau să încurajez pe toată lumea să facă acest pas fără frică, pentru e minunat și atât. Nu e nimic de speriat sau nimic dramatic!”, ne-a declarat Denisa Filcea.

( NU RATA: FLICK ÎȘI FACE „ÎNCĂLZIREA” CU PATRUPEDUL! MAI ARE PUȚIN PÂNĂ DEVINE TATĂ, DAR PÂNĂ ATUNCI … )

„Am achiziționat lucruri neutre!”

Cuplul format din Andrei și Denisa a surprins audiența printr-un aspect aproape neîntâlnit în epoca modernă. Dacă pe social media vedetele anunță cu fast sexul bebelușui prin așa numitul „baby shower”, unde baloane albastre sau roz se sparg pentru a dizolva misterul de gen al bebelușului, viitorii părinți Denisa și Flick preferă ca viața să îi ia prin surprindere. Ce se întâmplă, însă, când trebuie să decorezi camera copilului? Vedetele au răspunsul.

„Cred că o să ne bucurăm și atât. Toate lucrurile astea premergătoare nașterii, am achiziționat lucruri neutre, mobilă și haine!”, a dezvăluit Flick. Imediat, Denisa a venit în completarea soțului: „A fost foarte ciudat, am fost acum plecați la Milano și amândoi ne-am dorit să cumpărăm pentru bebe ceva de la Milano. Toate erau roz sau albastre. A fost greu, dar am găsit ceva crem!”

( CITEȘTE ȘI: DENISA FILCEA VA DEVENI MĂMICĂ PENTRU PRIMA OARĂ! MESAJUL EMOȚIONANT TRANSMIS DE SOȚIA LUI FLICK )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.