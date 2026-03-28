Descoperire revoluționară! Sângele de piton conține leacul secret împotriva obezității

De: Diana Cernea 28/03/2026 | 22:50
O moleculă identificată în sângele pitonilor le permite acestora să reziste luni întregi fără hrană după o singură masă consistentă. Cercetătorii spun că acest mecanism ar putea sta la baza unor noi medicamente pentru slăbit, menite să reducă apetitul fără efectele secundare ale tratamentelor actuale, potrivit The Guardian.

Cum funcționează „secretul” metabolic al pitonilor

Pitonii sunt cunoscuți pentru capacitatea lor uimitoare de a mânca o cantitate uriașă de hrană la o singură masă și apoi de a rezista luni sau chiar ani de zile fără să mai consume nimic. Acum, oamenii de știință cred că au descoperit unul dintre mecanismele din spatele acestui fenomen.

Studiul, realizat de un grup de cercetători de la Universitatea Stanford, a identificat o moleculă al cărei nivel crește semnificativ în sângele pitonilor imediat după ce aceștia mănâncă. Substanța, numită pTOS, este produsă de bacteriile din intestinul șerpilor.

Atunci când această moleculă a fost administrată unor șoareci obezi, rezultatele au fost surprinzătoare: animalele au început să mănânce mult mai puțin și au pierdut rapid în greutate.

„Evident, nu suntem șerpi”, a declarat Dr. Jonathan Long, unul dintre autorii studiului. „Dar studiind aceste animale, putem descoperi anumite mecanisme care ar putea influența și metabolismul uman.”

Primele rezultate sunt promițătoare

În experimentele de laborator, șoarecii care au primit pTOS au consumat semnificativ mai puțină hrană decât cei din grupul de control. După 28 de zile, aceștia au pierdut aproximativ 9% din greutatea corporală.

Spre deosebire de medicamentele existente, precum cele pe bază de GLP-1 (de tip Ozempic sau Wegovy), care încetinesc golirea stomacului și pot provoca efecte secundare precum greață sau dureri abdominale, această moleculă pare să acționeze direct asupra creierului, în special asupra hipotalamusului, zona responsabilă de reglarea apetitului.

Cercetătorii spun că acest mecanism diferit ar putea însemna și mai puține efecte adverse.

„Am descoperit practic un supresor al apetitului care funcționează la șoareci fără unele dintre efectele secundare ale medicamentelor actuale”, a explicat profesorul Leslie Leinwand, coautor al studiului care poate fi consultat aici.

Totuși, specialiștii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca descoperirea să poată fi aplicată la oameni. Deși molecula există deja în cantități mici și în organismul uman, nu este încă destul de clar cum ar putea fi utilizată în siguranță ca tratament.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature Metabolism și deschid o nouă direcție de cercetare în lupta împotriva obezității.

Cercetătorii cred că studierea animalelor cu adaptări extreme, precum pitonii, ar putea oferi indicii valoroase pentru dezvoltarea unor terapii inovatoare.

„Putem învăța enorm de la aceste animale”, a spus Leinwand. „Ele au evoluat pentru a supraviețui în condiții extreme, iar aceste mecanisme ne pot ajuta să înțelegem mai bine propriul nostru organism.”

CITEȘTE ȘI:  

Rezistența la insulină, mecanismul ascuns din spatele multor boli. Avertismentul dr. Cezar: „Stă la originea majorității afecțiunilor”

Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu Adrian Artene
Știri
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu…
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Știri
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
Mediafax
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în...
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul
Adevarul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Jaf „dulce”: 12 tone de batoane KitKat, furate în Europa. Camionul în care se aflau nu a mai ajuns la destinație în Polonia
Mediafax
Jaf „dulce”: 12 tone de batoane KitKat, furate în Europa. Camionul în care...
Parteneri
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță!...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
Click.ro
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
ULTIMA ORĂ
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt ...
Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu Adrian Artene
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026. Ce se întâmplă în organismul nostru, de fapt
Ce au pus la cale Cuza și iubita, în parcare? Matinalul de la Neatza face tot posibilul să-și mulțumească ...
Ce au pus la cale Cuza și iubita, în parcare? Matinalul de la Neatza face tot posibilul să-și mulțumească partenera
„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus ...
„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus plângere penală”
Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru ...
Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru femei
Iubire ca-n filme! Dan Capatos, confesiuni despre începutul relației cu soția lui: „Sper să ...
Iubire ca-n filme! Dan Capatos, confesiuni despre începutul relației cu soția lui: „Sper să ne fi iertat oamenii respectivi”
Vezi toate știrile