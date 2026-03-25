Desertul delicios de doar 165 de calorii. Rețeta simplă recomandată de medicul Mihail Pautov

Un desert dulce, cremos și sățios, cu peste 20 de grame de proteine și doar 165 de calorii! Sună prea bine ca să fie adevărat. Și totuși, există. Medicul Mihail Pautov explică de ce combinația dintre iaurt grecesc slab și miere poate deveni una dintre cele mai inteligente alegeri pentru cei care vor să mănânce sănătos fără să renunțe la gust.

„165 de calorii pentru un desert care chiar ține de foame”

Medicul Mihail Pautov descrie simplu și direct acest desert:

„Un iaurt de 200 de grame, cu 20 de grame de miere, la un total de 150 sau 165 de calorii, ca să fim mai exacți. Deci 165 de calorii pentru un desert care are peste 20 de grame de proteine, care este super sănătos, care este super sățios, care este dulce.”

Explicația lui scoate în evidență exact ceea ce lipsește din majoritatea deserturilor clasice: echilibrul între calorii, nutrienți și sațietate.

Rețeta simplă care schimbă regulile jocului

Totul pornește de la două ingrediente banale, dar extrem de eficiente din punct de vedere nutrițional.

Un iaurt grecesc cu puțină grăsime, în cantitate de 200 de grame, aduce aproximativ 100 de calorii și peste 20 de grame de proteine. La acesta se adaugă o lingură generoasă de miere, în jur de 20 de grame, care contribuie cu aproximativ 65 de calorii.

Rezultatul este un desert de aproximativ 165 de calorii, cu un volum comparabil cu o prăjitură și o valoare nutrițională net superioară.

De ce funcționează atât de bine

Secretul acestui desert stă în conținutul ridicat de proteine. Iaurtul grecesc are aproape dublu proteine față de cel obișnuit, ceea ce îl transformă într-un aliment foarte sățios. Practic, nu este doar un desert, ci o gustare consistentă care reduce semnificativ pofta de dulce pe termen scurt.

În același timp, textura densă încetinește digestia, ceea ce înseamnă energie mai stabilă și mai puține fluctuații ale apetitului.

Mierea completează perfect combinația, oferind gust dulce fără a apela la zahăr procesat, într-o cantitate controlată.

Beneficii reale pentru organism

Pe lângă aportul ridicat de proteine, iaurtul grecesc vine și cu probiotice care susțin sănătatea digestivă și echilibrul florei intestinale. Conținutul de calciu contribuie la sănătatea oaselor, iar vitamina B12 sprijină metabolismul și nivelul de energie.

Astfel, desertul nu este doar „dietetic”, ci și funcțional din punct de vedere nutrițional.

Greșeala care îți dublează caloriile

Un detaliu esențial ține de alegerea tipului de iaurt. Medicul avertizează:

„Atenție, iaurtul grecesc obișnuit are 10% grăsimi, 10 grame de grăsimi la 100 de grame de produs, ceea ce e multișor”

Această diferență aparent mică poate transforma un desert echilibrat într-unul mult mai caloric. Varianta clasică de iaurt grecesc poate dubla aportul energetic fără să ofere beneficii suplimentare reale.

De aceea, recomandarea este clară: varianta cu 2–5% grăsime.

Control total asupra desertului

Un avantaj major al acestei combinații este simplitatea. Alegând iaurt simplu și adăugând mierea manual, ai control complet asupra ingredientelor.

Spre deosebire de produsele din comerț etichetate „cu miere”, care conțin adesea zahăr adăugat și aditivi, această variantă rămâne curată și predictibilă din punct de vedere caloric.

Un desert care chiar înlocuiește prăjitura

Textura cremoasă și gustul dulce fac ca acest preparat să fie o alternativă reală la deserturile clasice. Poate fi consumat ca gustare între mese, seara, când apare pofta de dulce, sau chiar după antrenament, când organismul are nevoie de proteine pentru refacere.

Spre deosebire de o prăjitură obișnuită, nu lasă senzația de „prea mult” și nici nu declanșează dorința de a continua să mănânci.

Cu aproximativ 150–165 de calorii și peste 20 de grame de proteine, această combinație oferă un echilibru rar întâlnit între plăcere și nutriție. Diferența o face alegerea ingredientelor, iar când alegerea este corectă, rezultatul poate concura fără probleme cu orice desert clasic.

