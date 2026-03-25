Desertul delicios de doar 165 de calorii. Rețeta simplă recomandată de medicul Mihail Pautov

De: Paul Hangerli 25/03/2026 | 05:40
Dr. Mihail Pautov, sursa- arhiva CANCAN.RO

Un desert dulce, cremos și sățios, cu peste 20 de grame de proteine și doar 165 de calorii! Sună prea bine ca să fie adevărat. Și totuși, există. Medicul Mihail Pautov explică de ce combinația dintre iaurt grecesc slab și miere poate deveni una dintre cele mai inteligente alegeri pentru cei care vor să mănânce sănătos fără să renunțe la gust.

„165 de calorii pentru un desert care chiar ține de foame”

Medicul Mihail Pautov descrie simplu și direct acest desert:

„Un iaurt de 200 de grame, cu 20 de grame de miere, la un total de 150 sau 165 de calorii, ca să fim mai exacți. Deci 165 de calorii pentru un desert care are peste 20 de grame de proteine, care este super sănătos, care este super sățios, care este dulce.”

Explicația lui scoate în evidență exact ceea ce lipsește din majoritatea deserturilor clasice: echilibrul între calorii, nutrienți și sațietate.

Rețeta simplă care schimbă regulile jocului

Totul pornește de la două ingrediente banale, dar extrem de eficiente din punct de vedere nutrițional.

Un iaurt grecesc cu puțină grăsime, în cantitate de 200 de grame, aduce aproximativ 100 de calorii și peste 20 de grame de proteine. La acesta se adaugă o lingură generoasă de miere, în jur de 20 de grame, care contribuie cu aproximativ 65 de calorii.

Rezultatul este un desert de aproximativ 165 de calorii, cu un volum comparabil cu o prăjitură și o valoare nutrițională net superioară.

De ce funcționează atât de bine

Secretul acestui desert stă în conținutul ridicat de proteine. Iaurtul grecesc are aproape dublu proteine față de cel obișnuit, ceea ce îl transformă într-un aliment foarte sățios. Practic, nu este doar un desert, ci o gustare consistentă care reduce semnificativ pofta de dulce pe termen scurt.

În același timp, textura densă încetinește digestia, ceea ce înseamnă energie mai stabilă și mai puține fluctuații ale apetitului.

Mierea completează perfect combinația, oferind gust dulce fără a apela la zahăr procesat, într-o cantitate controlată.

Beneficii reale pentru organism

Pe lângă aportul ridicat de proteine, iaurtul grecesc vine și cu probiotice care susțin sănătatea digestivă și echilibrul florei intestinale. Conținutul de calciu contribuie la sănătatea oaselor, iar vitamina B12 sprijină metabolismul și nivelul de energie.

Astfel, desertul nu este doar „dietetic”, ci și funcțional din punct de vedere nutrițional.

Greșeala care îți dublează caloriile

Un detaliu esențial ține de alegerea tipului de iaurt. Medicul avertizează:

„Atenție, iaurtul grecesc obișnuit are 10% grăsimi, 10 grame de grăsimi la 100 de grame de produs, ceea ce e multișor”

Această diferență aparent mică poate transforma un desert echilibrat într-unul mult mai caloric. Varianta clasică de iaurt grecesc poate dubla aportul energetic fără să ofere beneficii suplimentare reale.

De aceea, recomandarea este clară: varianta cu 2–5% grăsime.

Control total asupra desertului

Un avantaj major al acestei combinații este simplitatea. Alegând iaurt simplu și adăugând mierea manual, ai control complet asupra ingredientelor.

Spre deosebire de produsele din comerț etichetate „cu miere”, care conțin adesea zahăr adăugat și aditivi, această variantă rămâne curată și predictibilă din punct de vedere caloric.

Un desert care chiar înlocuiește prăjitura

Textura cremoasă și gustul dulce fac ca acest preparat să fie o alternativă reală la deserturile clasice. Poate fi consumat ca gustare între mese, seara, când apare pofta de dulce, sau chiar după antrenament, când organismul are nevoie de proteine pentru refacere.

Spre deosebire de o prăjitură obișnuită, nu lasă senzația de „prea mult” și nici nu declanșează dorința de a continua să mănânci.

Cu aproximativ 150–165 de calorii și peste 20 de grame de proteine, această combinație oferă un echilibru rar întâlnit între plăcere și nutriție. Diferența o face alegerea ingredientelor, iar când alegerea este corectă, rezultatul poate concura fără probleme cu orice desert clasic.

CITEȘTE ȘI: Legătura surprinzătoare dintre intestin, imunitate și starea psihică. Mihail Pautov: „Microbiomul cântărește cât creierul”

„Cel mai bun probiotic natural”. De ce varza murată ar putea fi secretul românilor pentru digestie, siluetă și creier

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 25 martie 2026. Bivolul culege roadele muncii sale
Știri
Horoscop chinezesc azi, 25 martie 2026. Bivolul culege roadele muncii sale
Prognoza meteo azi, 25 martie 2026. Temperaturi de până la 18°C și vreme predominant însorită
Știri
Prognoza meteo azi, 25 martie 2026. Temperaturi de până la 18°C și vreme predominant însorită
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola...
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
Gandul.ro
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
Gandul.ro
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă...
Doar în 13 țări din lume aerul este sigur pentru locuitori. Care sunt cele trei țări europene din top
Horoscop chinezesc azi, 25 martie 2026. Bivolul culege roadele muncii sale
Cum s-a transformat viața Alexandrei Stan de când a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Viitorii părinți, topiți unul după celălalt!
Prognoza meteo azi, 25 martie 2026. Temperaturi de până la 18°C și vreme predominant însorită
Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash" de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată
Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național
