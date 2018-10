Deși fiica lui a născut de două zile, Florin Salam nu și-a văzut încă nepotul. Un apropiat de-al artistului a dezvăluit motivul pentru care artistul nu a apucat sî meargă la spital.

Florin Salam este ocupat până peste cap cu diversele evenimente le care trebuie să cânte. Acesta este și motivul principal din cauza căruia artistul nu a apucat să-și viziteze nepoțelul. Florin Salam a vorbit deja cu fiica lui și i-a spus că o așteaptă acasă pentru a-l cunoaște pe micuțul Matthias Ștefan.

”Florin este foarte ocupat in aceasta perioada. Are cantari in cluburi, merge si la inmormantarea Duduienilor, nu a avut timp sa isi vada nepotelul. Dar este fericit ca este, in acelasi timp, si bunic de doua zile, si tata pentru copiii mici pe care ii are cu Roxana Dobre. Este un pic confuz, nu stie daca trebuie sa se poate altfel cu micutul Stefan al lui Betty, dar, din ceea ce am inteles, il va rasfata chiar mai mult decat pe copiii lui. Oricum, e fericit ca este un bunic tanar, se bucura ca isi va vedea nepotelul crescand mare, ca va putea sa se implice in educatia lui”, a mărturisit Florin Salam pentru wowbiz.ro.

Roxana Dobre crede că Betty va fi o mamă extraordinară

Primul copil al cuplului – Betty și Cătălin Vișănescu- este perfect sănătos și venirea lui pe lume a fost extrem de emoționantă pentru tinerii părinți, dar și pentru restul familiei lor. Roxana Dobre a făcut și primele declarații după marele eveniment și crede cu tărie că Betty va fi o mămică de nota 10!

"Betty va fi o mama cu totul si cu totul deosebita. Ea, deja, stie cam totul cand vine vorba de ingrijitul unor copii, ea s-a implicat extrem de mult cu Maria (Jaqueline Maria, primul copil al cuplului Florin Salam-Roxana Dobre, n. red). Adica, sincer, nu prea am ce sa o invat acum, pot doar sa o sustin la nivel psihic, dar sunt covinsa ca va fi o mama extraordinara si foarte implicata asa cum a fost si in cazul Mariei, cu care m-a ajutat foarte mult.", a mărturisit Roxana Dobre pentru wowbiz.ro.