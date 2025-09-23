Deși soția lui este medic, Lucian Mândruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Tratamente interzise și medicamente ilegale, promovate de jurnalist

Lucian Mândruță, postare controversată în mediul online. Jurnalistul a cerut pe Facebook sfaturi pentru slăbit. Postarea sa a atins sute de comentarii, ceea ce a stârnit numeroase controverse. Urmăritorii jurnalistului i-au făcut multe recomandări ce făceau trimitere la tratamente dubioase sau la medicamente interzise în România.

Situația devine și mai surprinzătoare având în vedere că soția lui Lucian Mândruță este medic, iar jurnalistul ar fi trebuit să conștientizeze că apelul public la astfel de soluții poate fi extrem de periculos.

Lucian Mândruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook

În perioada pandemiei, jurnalistul Lucian Mândruță a susținut sus și tare că nu este indicat ca oamenii să ceară sfaturi în mediul online. „Nu mai luați sfaturi medicale de pe Facebook!”, spunea jurnalistul la vremea respectivă. Acum a ajuns să ceară sfaturi pentru slăbit „bazat pe injecții” chiar de pe Facebook, potrivit Gândul.

„Dragilor, am nevoie de experienta voastra cu slabitul bazat pe injectii. Daca nu stiti la ce ma refer – e vorba de tratamentele astea moderne cu agonisti de GLP1, facute de vreo doua mari companii farma. Nu le dau numele aici, ca nu e publicitate. Chiar intreb pentru cineva apropiat cum v-a mers cu injectiile de slabit, cat costa pe luna (ca poate sunteti in tari diferite) si mai ales daca sunt efecte secundare notabile. Multumesc frumos!”, este mesajul postat de Lucian Mândruță.

Secțiunea de comentarii este plină de „idei și tratamente”, care ar putea influența mulți oameni să apeleze la tratamente interzise în România. Postarea jurnalistului a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că în loc să promoveze un stil de viață sănătos sau să apeleze la sfaturile unui specialist, acesta a decis să întrebe în mediul online, acolo unde există foarte multe păreri.

