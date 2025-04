Despărțire neașteptată în showbiz! Actorul i-a spus ‘adio’ soției sale, cunoscută vedetă TV, după 23 de ani de mariaj

Actorul din “Amandaland”, Peter Serafinowicz, s-a despărțit de soția sa, vedeta TV Sarah Alexander, după 23 de ani.

Serafinowicz, în vârstă de 52 de ani, s-a întâlnit pentru prima dată cu Sarah Alexander în 2002, când actrița era căsătorită cu starul din “Hadleigh”, Gerald Harper, care era cu 40 de ani mai în vârstă decât ea.

Serafinowicz și Alexander s-au căsătorit mai târziu și au doi copii împreună, un fiu și o fiică.

„Soțul meu a fost genial, așa că am plâns puțin”

Având în vedere că Serafinowicz și Alexander lucrează amândoi în televiziune, actorul a făcut lumină asupra relației private a cuplului într-un interviu pentru The Independent în 2015, spunând că cei doi nu concurează pentru rolul de cine este mai amuzant din familie.

„Este foarte trist, dar despărțirea este recentă”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

În trecut, Sarah Alexander l-a lăudat pe larg pe partenerul ei.

„Seara mea perfectă este… ceva foarte plictisitor, dar absolut plăcut – să ducem copiii la culcare, să luăm o masă bună și să mă uit la un film cu soțul meu superb”, a declarat Sarah Alexander pentru Daily Express în 2015. Ea a adăugat: „Ultima dată când am plâns a fost… săptămâna trecută. Am avut o proiecție a unui film în care joacă soțul meu și el a fost genial în film, așa că am plâns puțin.”

Care e boala de care a mărturisit Serafinowicz că suferă

Serafinowicz a dezvăluit recent că a fost diagnosticat cu ADHD.

„Am ajuns să renunț la școală la începutul liceului pentru că credeam că educația este doar o corvoadă uriașă, orchestrată de alții. Din fericire, fiul și fiica mea, care au 17 și 15 ani, văd lucrurile diferit. În loc să termin școala, am ajuns să fac un curs de teatru”, a spus el pentru The Times. „Am fost diagnosticat recent cu ADHD – mi-am dat seama ce impact a avut.”

Ce cariere au avut cei doi în film și televiziune

În prezent Serafinowicz, îl interpretează pe Johannes Van Der Velde în popularul serial “Amandaland”, o continuare a BBC după succesul filmului “Motherland”.

În serial, Van Der Velde este iubitul arogant și cu mari aspirații al lui Lucy Punch, care o interpretează pe Amanda Hughes, personajul care dă numele serialului. În serial, Amanda se mută în South Harleseden, Londra, după divorț.

Serafinowicz este, de asemenea, cunoscut pentru imitațiile sale comice ale președintelui american Donald Trump, scrie THE INDEPENDENT.

Serafinowicz a mai avut și roluri în mai multe filme de succes. El a oferit vocea personajului Darth Maul în “Star Wars Episodul I: Amenințarea fantomă” și l-a jucat pe Pete în comedia cult “Shaun of the Dead” și pe Garthan Saal în “Guardians of the Galaxy”.

Luna trecută, noul serial Netflix “Million Dollar Secret”, găzduit de Serafinowicz, s-a confruntat cu critici, deoarece telespectatorii l-au comparat cu “The Traitors”. În fiecare episod, un milionar are o agendă de finalizat, care poate fi folosită în avantajul său în joc, în timp ce ceilalți jucători iau parte la sarcini cotidiene.

Cariera de televiziune a lui Sarah Alexander a inclus apariții în serialele britanice “Jonathan Creek”, “Armstrong and Miller”, “Green Wing”, “Marley’s Ghosts” și emisiunea de scheciuri “Smack the Pony”. De asemenea, ea a apărut ca iubita lui Daniel Cleaver într-un rol necreditat în “Jurnalul lui Bridget Jones” în 2001 și ca Empusa în “Stardust”.

