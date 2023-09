Despărțirea lui Dragoș Pătraru de „marea dragoste” în urmă cu 5 luni, nu l-a afectat: „Nu ne-am mai dorit experiența asta” – EXCLUSIV

În urmă cu cinci luni, în aprilie, Dragoș Pătraru venea cu un anunț care a surprins multă lume. Emisiunea Starea Nației dispărea de pe micile ecrane, după aproape un deceniu în care a făcut turul mai multor televiziuni precum: România TV, TVR (în două rânduri), Digi24 și Prima TV. Însă, dispariția de pe TV nu a însemnat și evaporarea formatului. Emisiunea s-a mutat în mediul online, iar mișcarea pare că a fost de bun augur pentru Dragoș Pătraru și colegii săi.

Timp de cinci ani Starea Nației a rulat la Prima TV. Realizatorii au avut mână liberă și conținutul emisiunii nu a fost deloc cenzurat de către mai marii postului. Deși colaborarea părea că merge bine, Dragoș Pătraru a decis să oprească totul. Motivul a fost unul clar: „Am reziliat contractul pentru neplată. E atât de simplu”. După ce „relația” cu Prima TV s-a încheiat, Starea Nației s-a mutat în mediul online și probabil că acolo o să rămână.

„Nu ne-am mai dorit experiența asta”

După despărțirea de Prima TV, Dragoș Pătraru anunța că emisiunea Starea Nației, cel mai probabil, nu o să mai revină pe micile ecrane și asta din cauza genului de program care devine incomod pentru orice stație ce difuzează formatul. La cinci luni după ce colaborarea cu Prima TV s-a încheiat, Dragoș Pătraru a fost întrebat dacă are, în continuare, aceeași părere.

Se pare că a rămas la aceeași idee și spune că dacă și-ar fi dorit ar fi rămas la TV, însă el și echipa lui voiau altceva, iar schimbarea nu i-a afectat, ci, din contră, le-a priit.

„Nu s-a schimbat nimic și nici nu văd cum s-ar fi putut produce vreo schimbare! Pe de altă parte, trebuie să vă spun că am fi rămas la televiziune și acum, dacă ne-am fi dorit asta foarte mult. Însă nu ne-am mai dorit experiența asta și am ales să facem altceva. Așa că nu am cum să vă răspund direct la întrebarea asta!

Pe de altă parte, ceva, ceva s-a mai schimbat. În sensul că producerea celor patru ediții pe săptămână ale emisiunii nu mai implică aceleași costuri ca în lumea televiziunii. În online e diferit, dar direcția noastră a rămas mereu aceeași! Asta nu s-a schimbat!”, ne-a declarat Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru, planuri de viitor

Așa cum spunea Dragoș Pătraru, echipa Starea Nației pare să se simtă cât se poate de bine în mediul online, iar publicul apreciază producția în număr mare. Mai mult, aceștia au planuri mari de viitor și anunță un nou format, Starea Sănătății. Noua producție va păstra structura de la Starea Nației, dar accentul o să cadă pe probleme de sănătate.

„Avem un pariu al nostru. E vorba despre Starea Sănătății, un proiect în care credem foarte mult. Ne place să credem chiar că la anul, pe vremea asta, Starea Sănătății va fi la fel de căutată ca Starea Nației. E un proiect oarecum similar cu ceea ce facem noi la Starea Nației, dar în cadrul căreia le spunem oamenilor, pe înțelesul tuturor, dar pornind de la lucruri științifice, despre starea lor și a noastră, a tuturora, despre sănătate, despre cum trebuie să trăim, despre ce trebuie să mâncăm sau cum trebuie să dormim ca să ne fie cât mai bine. Deja una dintre cele patru ediții săptămânale o alocăm Stării sănătății, iar din martie, anul viitor, vom avea și o redacție specială, distinctă, dedicată exclusiv acestui proiect în care credem foarte mult!”, a mai spus Dragoș Pătraru.