Detalii incendiare din triunghiul amoros în care a fost prins protejatul lui Dan Bursuc! Soția a aflat și… A ”ars-o” grav pe amanta de la X FACTOR!

Telenovela dintre protejatul lui Dan Bursuc şi fosta soţie pare departe de final. Recent, bărbatul a acuzat-o pe mama fiului său de infidelitate, a aruncat cuvinte grele la adresa ei, dar lucrurile se pare că stau tocmai invers. Hoţul strigă hoţul, vorba aceea. CANCAN.RO are toate detaliile amantlâcului dintre Ionuţ Frumuşelu şi o artistă cunoscută pe care chiar Simona a băgat-o în casa lor fără să se gândească o secundă la ce ar putea să urmeze. Nu părăsiţi pagina, urmează detalii şi informaţii explozive!

Ionuţ Frumuşelu a intrat în atenţia presei mai mult datorită scandalurilor în care a fost implicat în ultimele luni şi aproape deloc prin prisma meseriei pe care spune că o are. Acum se războieşte cu mama băieţelului său pe care a acuzat-o că l-ar fi înşelat cu un apropiat. Femeia a dezminţit toate cele spuse, ba mai mult a relatat un alt episod dureros prin care a trecut din cauza celui pe care-l credea iubirea vieţii sale. Pe lângă numeroasele scandaluri despre care a povestit (VEZI AICI TOATE DETALIILE) Simona vorbeşte despre momentul în care a aflat că soţul ei are o aventură cu o artistă cunoscută.

Protejatul lui Dan Bursuc spune că soţia l-a înşelat, dar el a fost prins cu mâţa-n sac

Nu mai lungim vorba şi vă spunem că totul ar fi început în momentul în care Ionuţ Frumuşelu a colaborat cu artista Dodo pentru un videoclip. Cei doi au scos o piesă împreună, iar în timpul filmărilor s-au apropiat. Dar nu numai ei doi, ci şi bruneta de soţia cântăreţului. Cele două s-au împrietenit, au stat la aceeaşi masă, ba chiar Simona i-a împrumutat câteva haine pe care nu le-a mai primit niciodată înapoi.

Drept răsplată, spune soţia artistului, tânăra artistă a „atentat” la bărbatul ei. În momentul în care a aflat, Simona nu s-a putut abţine şi i-a trimis câteva mesaje acide pe Facebook, la care, evident nu a primit răspuns. Soţia înşelată i-a spus lui Dodo că ştie tot ce s-a întâmplat între ea şi Ionuţ Frumuşelu, i-a dat detalii din noaptea fierbinte pe care au petrecut-o împreună, iar la sfârşit i-a dat lovitura de graţie şi i-a mărturisit că soţul ei nu a fost deloc încântat de… cele ce s-au petrecut.

”Ce mai faci? Sunt Simona, soţia lui Frumuşelu, fata aia la care ai venit tu în casă şi ţi-a dat haine împrumut că nu aveai şi ce crezi nici nu mi le-ai mai dat înapoi, ai dormit cu mine în pat şi cu fi-su, te-am pus la masă, drept răsplată… Ai crezut că sunt nevasta aia proastă?”, este doar o parte din mesajul pe care soţia lui Ionuţ Frumuşelu i l-a trimis lui Dodo.

Femeia a povestit că nu se aştepta nicio secundă la una ca asta, mai ales după ce a primit-o în casa ei şi a ajutat-o atunci când a avut nevoie.

CITEŞTE ŞI: Dodo s-a despărțit de iubit, dar a luat o decizie neașteptată! Pe cine l-a trecut tată în actele copilului

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.