Dodo s-a despărțit de iubit, dar a luat o decizie neașteptată! Pe cine l-a trecut tată în actele copilului

Timpul vindecă tot, asta este una dintre zicalele care ne dă forță să trecem peste orice problemă. Este și cazul protejatei lui Costi Ioniță care, deși are numai 22 de ani, a trecut prin momente dificile pe care le-a gestionat cu greu. Așa cum știm deja, Dodo și tatăl fiului ei, Liviu Kevin, au avut o relație tensionată, cu multe dispute. Cei doi s-au despărțit înainte ca artista să nască și să aducă pe lume primul lor copil. Au stabilit atunci să nu-și mai vorbească, iar după nașterea celui mic cântăreața a decis să nu-l lase pe bărbat să-și vadă fiul. Nici măcar nu îl trecuse în dreptul tatălui în certificatul de naștere al copilului. În plus, cântăreața își făcuse un nou iubit pe care, însă, l-a trecut. Doar că, între timp, cei doi s-au despărțit iar bărbatul și-a făcut o nouă parteneră. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Dodo, care a oferit toate detaliile despre schimbările din viața ei. Cine o ajută acum cu fiul ei, dar și de ce nu vrea cântăreața să-și refacă viața, aflăm de la ea.

Protejata lui Costi Ioniță s-a despărțit de bărbatul pe care îl trecuse ca tată în certificatul copilului ei!

Dodo a susținut că deși s-a separat de bărbatul pe care l-a trecut în certificat în dreptul tatălui băiețelului ei, el încă se ocupă de copil. Cu toate că are o nouă relație, Celestin nu i-a lăsat baltă pe Dodo și fiul ei, din acest motiv cântăreața nu își dorește să-l scoată din certificat.

„Băiețelul meu este foarte bine, în noiembrie împlinește patru ani. Va începe grădinița, până acum l-am avut la un cămin cu program prelungit. Este inteligent, are o personalitate puternică și îmi seamănă mult. Eu și mama ne ocupăm de el. Încă țin legătura cu Celestin, deși avem un an de când ne-am despărțit, copilul meu este sunat zilnic de el, este iubit. Când avem ocazia ieșim împreună chiar dacă noi nu mai formăm un cuplu. E un bărbat matur care a ales să fie alături de copilul meu în continuare. El este trecut ca tată în certificatul de naștere al lui Patrick și nu cred că se va schimba asta curând”, a spus Dodo pentru CANCAN.RO.

Protejata lui Costi Ioniță este impresionată de felul în care bărbatul a ales să procedeze. Cu toate că nu ar avea nicio obligație față de ea și fiul ei, Celestin încă îi caută, chiar și în situația în care are o nouă relație.

„Nu ne-am gândit la o împăcare, dar situația vorbește de la sine pentru că Celestin și-a refăcut viața, are pe cineva. Oricum este lângă noi chiar dacă nu mai formăm un cuplu, atât cât poate, nici eu nu vreau să-l deranjez. Am rămas totuși surprinsă că a ales să rămână lângă noi. Odată ce îți refaci viața alături de o altă femeie mă gândeam că nu are cum să mai fie atât deschis vizavi de băiețelul meu. Îl respect foarte mult că a ales să procedeze așa”, a spus protejata lui Costi Ioniță.

Liviu Kevin nu și-a văzut fiul de trei ani: „A făcut lucruri pentru faimă și să dea dovadă de bărbăție”

În ceea ce îl privește pe tatăl copilului ei, Dodo ne-a spus că: „Nu l-a mai căutat deloc, nu s-a mai interesat de el. Liviu Kevin a făcut niște lucruri pentru puțină faimă și dovadă de bărbăție. E mai bine să păstrăm distanța, dar dacă Patrick când va crește își va dori să-l cunoască, nu am absolut nimic împotrivă. L-a văzut pe copil de două ori, când era bebeluș. De atunci nu l-a mai văzut deloc și băiatul meu are acum trei ani și jumătate. Nu are amintiri cu el. Nu a făcut parte din viața lui, a noastră, plus că Patrick îl știe pe Celestin de tată”.

Deși are numai 22 de ani, cântăreața a trecut prin multe. După experiența neplăcută cu tatăl copilului ei și relația încheiată cu fostul iubit, vrea să fie mult mai atentă în privința viitorului bărbat din viața ei. Bruneta vrea să îi ofere un exemplu fiului ei. Din acest motiv a devenit foarte selectivă și îl pune pe el pe primul loc.

„De când am pus stop la fosta relație, nu m-am mai gândit să-mi refac viața. Pe zi ce trece văd tot felul de violențe, crime și avându-l pe Patrick îmi este greu să mă deschid. Mă gândesc în primul rând la copil și cum va fi bărbatul de lângă mine în raport cu el. Mă gândesc ca la un viitor tată, nu să fiu eu îndrăgostită și să meargă bine relația. Mă gândesc strict la el, să aibă un exemplu. Se întâmpla ca bărbații să se poarte bine cu copiii de fațadă, dar să aibă alt scop. Tocmai din acest motiv am foarte multă grijă în ceea ce privește o nouă relație. Încă sunt mică, am 22 de ani, am timp. M-am concentrat pe carieră, pe copil, mi-am făcut eu casa.

Am lansat o piesă nouă cu Sorina care se numește Divele în colaborare cu Sorina Ceugea. Este făcută în studio la Danezu. Urmează mult proiecte superbe, multe în colaborări cu Sorina. Cu Costi Ioniță nu am mai colaborat de mult timp, din păcate, dar am rămas în relații bune. Nu exclud o colaborare viitoare dacă va fi cazul. Am trecut prin foarte mult, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste toate„, a mai spus ea.

